‘MiVeg’, torna il festival vegan agli East End Studios: quando, orari e biglietti

di Monica Guerci - Milano, 27 ottobre 2023 - Per conoscere il mondo vegano e informarsi su tutto quello che gli ruota intorno dal buon cibo allo stile di vita, all’impegno civile, l'appuntamento è sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023 agli East End Studios (via Mecenate 88 a, Milano) con l’ottava edizione di MiVeg, festival dedicato all’alimentazione e alla cultura vegane. Due giorni per degustare buon cibo sostenibile e privo di ingredienti animali, divertirsi e riflettere su temi caldi come l’antispecismo, i santuari degli animali, il cambiamento climatico, la nutrizione, l’autoproduzione e le guerre.

In campo più di cento stand tra espositori con prodotti cruelty free e associazioni, in programma più 25 eventi tra conferenze e workshop, spettacoli, mostre, aggiornamenti, intrattenimento senza tralasciare lo spazio food con proposte sfiziose e golose. Non mancano gli show cooking: sabato 28 (ore 12:00) c’è quello dedicato alla pasta ripiena: “Pasta fresca, dalla tradizione al futuro” e domenica 29 (sempre alle 12) è il turno della pasticceria vegetale “La pasticceria americana, ancora più buona”, rispettivamente con Giulia Giunta e Marta Navarrini docenti di FunnyVeg Academy. Tra gli appuntamenti da segnalare la seduta di “yoga della risata” a cura di Vegan Ridens. Mentre tra le conferenze: sabato ore 15:45 “I santuari per animali liberi come esperimenti e modelli societari”, e domenica (ore 16:30) “Giù le mani dai Santuari. Resistenza e disobbedienza nell’era dei Santuari di Animali Liberi” con Sara d’Angelo e la rete dei Santuari di animali liberi.

Nella due giorni spazio anche ai più piccoli con i laboratori per i bambini tra musica e manipolazioni con la creta. Infine l’immancabile Vegan Tattoo Circle: tatuatori vegani all’opera con colori cruelty free e privi di ingredienti animali. Organizzato dalla non profit Vita Da Cani, MiVeg è tra le manifestazioni più popolari e partecipate dedicate alla difesa degli animali.

Niente biglietti a pagamento, l'ingresso è gratuito con registrazione online su Eventbrite.it. Questi gli orari: sabato 28 dalle 10 alle 24, domenica 29 dalle 10 alle 22. Info: www.miveg.org