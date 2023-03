Milano, torna “Fa’ la cosa giusta!”. La fiera del consumo critico

Fa' la cosa giusta alla fiera di viale Scarampo dal 24 al 26 marzo

Milano – Far conoscere le “buone pratiche” di consumo e produzione, valorizzando le specificità e le eccellenze dei territori, grandi e piccoli, e creando sinergie virtuose tra associazioni, istituzioni, consumatori e imprenditori locali. È questo l’obiettivo di Fa’ la cosa giusta!, la Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che torna a Milano nel fine settimana 24-26 marzo 2023 per la sua 19esima edizione, organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo.

“È una fiera ricca di collaborazioni e partecipata: il risultato è davvero imponente per numero di persone coinvolte e per la qualità”

Sono le parole di Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo che organizza Fa’ la cosa giusta!

Nove le aree tematiche - turismo, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo settore - con oltre 450 realtà espositive innovative, responsabili e selezionate con cura, provenienti da tutto il territorio nazionale. In parallelo si svolge un ricco programma culturale pensato per tutte le età, a cura di esperti e associazioni con quasi 300 proposte di incontri, 700 relatori, dibattiti, degustazioni e spettacoli, che raccontano la sostenibilità a 360 gradi negli stili di vita, nel turismo lento e nella rigenerazione dei territori, l’economia circolare, la lotta allo spreco, la giustizia sociale e ambientale, l’attivismo climatico e le energie rinnovabili, la coesione sociale, la finanza etica, la moda e la genitorialità.

La Fiera inoltre coinvolge 6mila studenti provenienti dalla Lombardia ma anche da altre parti d’Italia, iscritti a vari incontri insieme alle loro classi e ai loro insegnanti. E a supporto dei visitatori, quasi 200 volontari. 32 mila i metri quadrati occupati da Fa’ la cosa giusta, nei due padiglioni dell’Allianz-MiCo di viale Scarampo (angolo via Colleoni; per i visitatori perfetta la fermata Portello della metro Lilla, comodissima la fermata Lotto Fiera della metro rossa).

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.falacosagiusta.org.

Info utili: per alcune attività, dove indicato sul sito, è obbligatoria o consigliata l'iscrizione. Per partecipare agli eventi è necessario acquistare il biglietto di ingresso. Si consiglia l'acquisto online: il costo del biglietto è ridotto e permette di saltare la coda.

Biglietti d’ingresso acquistabili sul sito: 6 euro (+ 1 euro di diritti di prevendita), 1 euro per under 14 (nessun diritto di prevendita), gratuito per bambini 0-2 anni. Sono inoltre indicati altri pacchetti e le tariffe per l'acquisto direttamente in fiera.

Quando: da venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023, h.9-20 Milano, Allianz MiCo - viale Scarampo (angolo v. Colleoni) - Padiglioni 3 e 4 Da raggiungere a piedi, in bici o con i mezzi pubblici (metro lilla Portello o metro rossa Lotto Fiera).