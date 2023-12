Milano, inaugurato il tradizionale mercatino di Natale in piazza Duomo

Milano, 5 dicembre 2023 – È stato inaugurato questa mattina il mercatino di Natale in piazza Duomo, organizzato da Apeca, l’Associazione ambulanti Confcommercio Milano, con Promo.Ter e Prisma, che si inserisce nella lunga lista di manifestazioni e iniziative promosse in città in occasione delle feste 2023. Aperto tutti i giorni da oggi, martedì 5 dicembre, fino al 6 gennaio dalle 8.30 alle 22.30, con 78 baite in legno, il mercatino riproduce l’atmosfera del classico villaggio natalizio del Nord Europa, offrendo spunti e idee regalo con prodotti artigianali e dell’enogastronomia provenienti non solo dalle regioni italiane ma anche dai vari paesi europei, con una particolare attenzione verso il sociale e i più piccoli.

Alcuni partecipanti al Mercatino in Duomo

Il commento del sindaco Sala e delle istituzioni

“Con l’inaugurazione del Mercatino si accende l’atmosfera natalizia nel cuore di Milano” ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presente al taglio del nastro questa mattina. “Seguendo i valori ambrosiani di solidarietà, condivisione ed empatia, anche quest’anno il Mercatino guarda verso il prossimo, attraverso le generose iniziative dedicate ai bambini e alle bambine delle nostre scuole, pensate per far scoprire loro luoghi storici e iconici della città in cui vivono come il Duomo e la Veneranda Fabbrica, e grazie ad alcune istituzioni importanti della nostra città che si prendono cura dei più fragili. La gioia del Natale raggiunge così anche chi vive un momento di difficoltà”, ha concluso il sindaco.

Con lui hanno partecipato all’inaugurazione del mercatino anche l’assessora comunale allo Sviluppo Economico Alessia Cappello, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione come un’occasione per scoprire la qualità, oltre che la quantità, delle tante eccellenze artigianali del nostro territorio e del nostro Made in Italy. “Il successo del Mercatino è un successo di Milano – ha affermato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, – È un importante appuntamento commerciale, attento alla solidarietà e, nello stesso tempo, un elemento di attrazione per tutta la nostra città”.

Presente anche Giacomo Errico, presidente di Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano) che ha confermato come, questo mercatino, sia diventanto negli anni la maggiore realtà italiana fra i mercatini natalizi. Nel 2022, infatti, si sono avute 40mila presenze giornaliere al Mercatino di Natale che conferma l’eccellenza nei prodotti tipici e la forte vocazione nella solidarietà”.

Turisti e cittadini all'inaugurazione del Mercatino in Duomo

L’offerta del mercatino in Duomo

Molto ricca l’offerta dei prodotti che milanesi e turisti troveranno al Mercatino di Natale in Duomo, come manufatti in legno del sud Tirolo; presepi in ceramica e addobbi natalizi; prodotti per il benessere e la cura della persona; bijoux realizzati da artigiani comaschi: realizzazioni di maestri intagliatori; prodotti in lana cotta della tradizione alpina; profumi, essenze, creme a base di lavanda dalla Provenza; lampade artistiche e tanti altri oggetti originali da regalare e regalarsi.

Per non dimenticare anche le eccellenze alimentari tipiche di tutta l’Italia come, per citarne alcune, dolci e salati tipici tirolesi; alimentari tipici e dolci tradizionali dalla Puglia; bottarga e affumicati di Cabras e altri prodotti alimentari dalla Sardegna; specialità siciliane; miele in tutte le sue caratteristiche ma anche prodotti europei come dolci della tradizione tedesca (panpepato, biscotti allo zenzero) e biscotti della Bretagna.

Come si diceva in precedenza è grande l’attenzione per i bambini: immancabile l’Isola del cioccolato dove, assieme ai prodotti, si vede tutto il processo produttivo. Bambine e bambini possono anche recarsi nella casetta di Babbo Natale, aperta fino al 17 dicembre, scegliere fra un’ampia gamma di regali e scrivere la lettera a Babbo Natale. Il dono verrà ritirato il giorno di Natale (dalle 9 alle 12.30).

Inoltre grazie alla collaborazione e alla sinergia con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Milano, dal Mercatino saranno destinati 20mila euro per la realizzazione di un progetto che coinvolge venti scuole primarie milanesi con visite per scoprire il Duomo, la cripta, il museo e conoscere tutta l’attività che svolge la Veneranda Fabbrica del Duomo. A quest’ultima il Mercatino di Natale devolverà 250 mila euro che potranno servire per la ristrutturazione del grande organo nella Cattedrale e per l’impianto audio.