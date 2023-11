Milano, il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Montanelli: quando apre, attrazioni e novità

Milano, 16 novembre 2023 – Per la gioia dei bambini e, anche, degli adulti torna da sabato 18 novembre sino al 7 gennaio il Milano Christmas Village, ovvero il Villaggio delle Meraviglie, ai Giardini Indro Montanelli con ingresso gratuito.

L’inaugurazione

Inaugurazione sabato 18 alle 15.30 quando Ambra Orfei, madrina ed organizzatrice, insieme a Geronimo Stilton e gli Elfi chiameranno ad esibirsi con le pattinatrici delle Hot Shivers ad animare la pista di pattinaggio più grande del Nord Italia.

La Casa di Babbo Natale

Nel villaggio ci saranno la Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra, le attrazioni natalizie, le animazioni degli Elfi, il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste.

Geronimo Stilton

Numerose le novità dell’edizione 2023 fra cui la presenza fissa di Geronimo Stilton, la sua stratopica casetta proprio di fronte a quella di Babbo Natale. Il topo protagonista dei libri, che hanno venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, porterà al Villaggio delle Meraviglie momenti di divertimento, di incontri didattici, scatterà molti selfie e nel suo studio all’interno della nuova casetta farà il firma copie ai fan.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio

Torna la pista di pattinaggio dedicata ai bimbi che si unisce a quella di oltre 1000 mq, parzialmente coperta e riscaldata, che fa da cornice alla Casa di Babbo Natale e al palco centrale dove gli Elfi e tutti i personaggi proporranno momenti di gioco come la celebre baby dance.

Christmas Photo Set

Inoltre per la prima volta ci sarà il “Christmas Photo set”, una scenografia a tema natalizio con slitta di Babbo Natale di dimensioni reali, dove poter salire per farsi fare foto ricordo.

Il Mercatino degli Elfi

Angolo goloso per il Mercatino degli Elfi, casette dedicate sia al dolce sia al salato. Non solo divertimento ma anche attenzione all’ambiente con l’utilizzo all’interno del parco di bicchieri e posate monouso realizzate in materiale biocompostabile.

La solidarietà

Infine, spazio alla solidarietà con il sostengo a Save the Children, con donazioni supportando i progetti dedicati all’infanzia e agli amici a quattro zampe con attività dedicate alla sensibilizzazione verso il mondo cinofilo.

Gli sconti

Per raggiungere il Villaggio delle Meraviglie in treno si può usufruire la partnership con Trenord, gli abbonati in possesso della tessera IO VIAGGIO potranno usufruire dello sconto fino al 25% sulle principali attrazioni della manifestazione.