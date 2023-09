Milano Green Week 2023: oltre 350 eventi per affrontare e contrastare il cambiamento climatico

Milano – L'edizione 2023 della Milano Green Week, dal 26 settembre al 1° ottobre, avrà oltre 350 eventi e un solo minimo comune denominatore: il cambiamento climatico.

Associazioni, comitati, enti che nei mesi scorsi hanno risposto all'avviso del Comune di Milano per comporre il grande palinsesto della 'settimana verde', daranno voce e forma alla biodiversità, all'ecologia, alla sostenibilità, al riciclo, ponendo l'accento sulle sfide cui i territori urbani e i loro abitanti sono chiamati. Se ne parlerà in particolare mercoledì 27 settembre, a Palazzo Reale, nel corso del convegno 'Come ci ambientiamo al cambiamento climatico', organizzato dall'Assessorato all'Ambiente e Verde del Comune di Milano. Grazie al contributo di climatologi, ingegneri ambientali, agronomi, botanici, architetti del verde e di molti altri ospiti, si analizzeranno gli eventi climatici estremi che colpiscono le città e il loro impatto devastante, si approfondirà quanto è accaduto a Milano la notte del 25 luglio anche in termini di gestione dell'emergenza e si concluderà con uno sguardo sul futuro, verso un nuovo modo di progettare gli spazi verdi, di mettere a dimora gli alberi (scegliendo le specie più adatte) e di prendersene cura.

"Dopo la tempesta che ha colpito Milano a luglio - ha spiegato l'assessore all'Ambiente e Verde Elena Grandi - abbiamo deciso che la Green Week del 2023 sarebbe stata l'occasione, che non dovevamo perdere, per parlare di quello che era successo, delle cause e delle conseguenze, con l'obiettivo di guardare oltre. E sono stata davvero felice di constatare che moltissimi degli eventi già presenti in palinsesto ruotavano attorno al tema dell'emergenza climatica e della tutela dell'ambiente. Ringrazio tutte le associazioni, i comitati, gli enti e le persone che dedicheranno tempo ed energia alla Milano Green Week di quest'anno, spero sia l'occasione per tutti e tutte di riflettere, capire e cambiare, senza preconcetti, ma con il solo intento di trovare soluzioni per mitigare gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici".

Nicola Noè, Garante del verde, del suolo e degli alberi del Comune di Milano (insieme a Ilda Vagge e Alessandro Bianchi), ha ricordato come il ruolo del Garante sia proprio quello di vigilare sul verde della città, contribuendo a migliorare le politiche amministrative su consumo di suolo e tutela della biodiversità e promuovendo la sensibilizzazione di cittadini e cittadine. Alla presentazione c'ernao inoltre i rappresentanti di alcune delle associazioni che parteciperanno alla Milano Green Week: Cristina Ceresa, Direttrice Greenplanner.it; Franco Beccari di Legambiente; Sergio Marchese, coordinatore del progetto Botellon Milano; Christina Paci, referente del Piano Aria Clima del Comune di Milano. Sono pensate per i giovani le iniziative di Planet Art Camp di Greenplanner.it e Botellon Milano. La prima verrà presentata giovedì 28 in Sala Alessi a Palazzo Marino e fonderà scienza, tecnologia e arte per coinvolgere studenti e studentesse di scuole superiori e universitari in un percorso creativo e di sensibilizzazione pubblica. Il progetto Botellon Milano porterà invece all'ex Macello l'impegno per recuperare gli alberi abbattuti dal nubifragio del 25 luglio, dando loro nuova vita sotto forma di un palco per eventi e dibattiti. L'Assemblea permanente dei cittadini per il clima, l'organismo nato per supportare l'Amministrazione comunale nel lungo percorso di realizzazione, condivisione e attuazione delle azioni a beneficio dell'ambiente e della qualità dell'aria contenute nel Piano, organizzerà in città una vera e propria caccia al tesoro pensata per adulti e bambini e concepita per far conoscere le azioni a sostegno del clima.

Innumerevoli le associazioni e i comitati che riempiranno il palinsesto e animeranno i quartieri con momenti di gioco, laboratori, incontri di approfondimento, talk, passeggiate a piedi o in bicicletta, musica. Il segno è quello della partecipazione e della sensibilizzazione. Si potrà imparare a cucinare una ricetta gustosa con gli scarti della cucina; essere accompagnati in passeggiate speciali nei parchi alla scoperta delle specie faunistiche e di opere idrauliche; imparare i segreti della manutenzione della propria bicicletta; scegliere tra mostre pittoriche e fotografiche, rigorosamente a tema verde; incontrarsi e confrontarsi sulla gestione del verde casalingo, sul riciclo dei materiali, sulla mobilità sostenibile, sui progetti di edilizia 'green', sull'orticoltura urbana, sulla tutela della biodiversità.