No parking day domenica 23 settembre, ecco l’elenco delle strade dove non si può parcheggiare

Milano – Strade senza auto – almeno quelle in sosta – per una giornata. Domenica 24 settembre a Milano sarà “No parking day”: 9 strade nei 9 municipi cittadini saranno “liberate” dalle auto parcheggiate per essere fruite dai cittadini a piedi.

Green Week

Il “No parking day”, promosso dall’Assessorato all’Ambiente e Verde in collaborazione dei Municipi, rientra nella Milano Green Week 2023, che aprirà ufficialmente martedì 26 settembre portando in tutta città oltre 350 appuntamenti dedicati all’ambiente e alla sostenibilità.

Posti auto “liberati”

Per quanto riguarda la giornata di domenica 23 settembre nelle strade scelte dai Municipi dalle 9 alle 19 alcuni posti auto sono stati assegnati ad associazioni del territorio che si occuperanno di sostituire i veicoli con laboratori, performance, presentazioni, attività educative e di intrattenimento.

La mappa delle vie

Ecco la mappa delle nove strade scelte per il “No parking day”. Municipio 1: via Cesare da Sesto. Municipio 2: via Gluck. Municipio 3: via Monteverdi. Municipio 4: viale Campania. Municipio 5: via Gentilino. Municipio 6: via Zuara. Municipio 7: via Anselmo da Baggio. Municipio 8: via Castellino da Castello. Municipio 9: via Pepe.

Strade simbolo

“Per un giorno nove strade-simbolo saranno restituite a cittadini e cittadine tornando a essere bene comune – dice l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi – Occuperemo lo spazio delle auto, dimostrando quante cose si possono fare in una strada di quartiere quando è libera e fruibile. Abbiamo voluto fortemente questa giornata, che idealmente da il ‘la’ alla Milano Green Week, perché rappresenta in sintesi il senso della settimana: partecipazione e condivisione, all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità. Inoltre per alcune di queste strade stiamo già lavorando perché diventino definitivamente pedonali.”

Follia green

Di tutt’altro tenore la dichiarazione di Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, secondo il quale il No Parking Day è “l’ennesima follia green totalmente inutile di questo sindaco e della giunta di centrosinistra che, per sviluppare le proprie iniziative, pretenderà che i milanesi non parcheggino in prossimità delle proprie abitazioni e dei negozi lasciando così le strade libere, a disposizione dell'iniziativa comunale. Se ciò non avvenisse, verrebbero naturalmente multati. Tutto ciò è ridicolo e assurdo”.