Mi Ami Festival 2024, biglietti e tutti i cantanti sul palco

Il Mi Ami Festival 2024 comincia questa sera al Carroponte di Sesto San Giovanni con il concerto dei CCCP. La diciottesima edizione della manifestazione musicale da domani, venerdì 24 maggio, si sposta al Circolo Magnolia all'Idroscalo. Tre giorni di musica, di eventi e chicche tra cui gli skateboard realizzati con le assi delle botti dove matura il whiskey Jack Daniel's e marchiati a fuoco con il celebre logo Old No.7.

I biglietti sono acquistabili online e in loco. Le fasce di prezzo sono tre: 46 euro per la giornata di domenica, 49,45 per quella di domani e per quella di sabato e 117 euro per l'abbonamento a tutte e tre le giornate del Festival.

Durante i tre giorni della rassegna al Magnolia gli artisti si esibiscono su cinque palchi.

Venerdì 24 maggio

Palco Dr. Martens: Lauryyn, Irbis, Marco Castello, Venerus, Colapese Dimartino, Daniela Pes.

Parco Champion: Alda, Centomilacarie, Diss Gacha, Ele A, Tony Boy, Chiello, Bello Figo, unexpected, Pufuleti.

Palco Jack Daniel's: Soap, Thoé, Teseghella, Sethu, Vale Lp, Tripolare, Bartolini, Giallorenzo, Tre Allegri Ragazzi Morti, Sxrrxwland, Okgiorgio.

Palco Idealista: Gaia Morelli, Visconti. Gato Tomato, Yaraki, Aaron Rumore, EMMA, Faccianuvola, Ariele Frizzante con Elton Novara.

Spider Arena: Qursarina, Juck& xx.buio, Peppe Storto, Las Winx, Sveva B2B Cheap Jockey.

Sabato 25 maggio

Palco Dr.Martens: Anna and Vulkan, Lamante, Ditonellapiaga, Tropico, Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote, unexpected.

Palco Champion: Auroro Borealo, Tropea, Angelica, Selton, Ex-Otago, Ministri.

Palco Jack Daniel's: Tancredi Bin, Lunedì notte, Ta Ga Da, Santamarea, clauscalmo, Giovanni Ti Amo, Memento, Johnson Righeira & Sinfonico, Honolulu, Tony Scorpioni, Le Feste Antonacci, Whitemary, djones.

Palco Idealista: Bobbi Marcs, Pietro Mio, Cigarilla Disonasty, Crema, Tacobellas, Go!YA!, Sillyelly, Disco Pianobar Karaoke.

Spider Arena: Sista Bene, Krystal Kostee, Condoii, Dj Iodosan, Turbolenta, Ceri Wax, Jospeh Tagliabue, Sista Bene.

Domenica 26 maggio

Palco Dr. Martens: Cumgirl8, Laila Al Habash, Bar Italia, Erlend Oye&La Comitiva, Phoenix.

Palco Champion: Coca Puma, Marta Del Grandi, Il Mago del Gelato, Tamango, Lucio Corsi, Tre Allegri Ragazzi Morti.

Palco Jack Daniel's: terestesa, Arianna Pasini, Parbleu, Mazzariello, Anna Castiglia, HAN, I miei migliori complimenti, Simone Matteuzzi, Monte Mai, Sibode Dj feat Troppo Kimberly, Mi Ami All Starz.

Palco Idealista: Ciliegia Suicidio, Festa del Perdono, SGA, Jagwari, Tatum Rush.

Spider Arena: ibode dj feat Troppo Kimberly, Nacho Tranquilo, Los Cinquanteros, You Nico, Pellegrino.