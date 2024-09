MeteoHeroes, i super eroi del pianeta sbarcano ad Arese e incontrano i bambini

Milano, 15 settembre 2025 – Novità per famiglie e bambini a Il Centro di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano: debutta “Che Tipo Sei? Scoprilo con i MeteoHeroes!”: il nuovo progetto che prevede una serie di appuntamenti e attività didattiche, interamente gratuiti. L’iniziativa si propone di sensibilizzare i più piccoli sull'importanza del rispetto della natura, della sostenibilità e sui pericoli legati al cambiamento climatico attraverso il divertimento e l'interazione con i famosi personaggi della serie animata MeteoHeroes.

Da settembre 2024 a gennaio 2025, in un weekend al mese, i bambini potranno incontrare i MeteoHeroes, i supereroi che proteggono l’ambiente, ognuno con poteri legati ai fenomeni metereologici.

Al piano terra Piazza Primark de Il Centro, in un’area di 100mq personalizzata dove sarà riprodotta l’ambientazione naturalistica della serie animata, ciascuno dei quattro fine settimana sarà dedicato a un fenomeno metereologico, con laboratori tematici e varie postazioni interattive come il disegno, i videogame, podcast e selfshooting, insieme ai personaggi dei MeteoHeroes. In tutta l’area e per ogni postazione/attività saranno posizionati codici QR che atterreranno a video esplicativi. Inoltre, attraverso dei totem i MeteoHeroes sveleranno al pubblico i segreti del clima e le buone condotte per prenderci cura del nostro Pianeta.

Ogni laboratorio durerà 35 minuti e sarà possibile iscriversi registrandosi sul sito centroilcentro.it ai seguenti orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30.

Il Centro conferma ancora una volta il suo impegno verso la comunità e l'ambiente, offrendo iniziative che educano e coinvolgono i più giovani sugli importanti temi della sostenibilità. Attraverso "Che Tipo Sei? Scoprilo con i MeteoHeroes!", Il Centro non solo crea un'esperienza educativa e divertente per le famiglie, ma contribuisce attivamente a promuovere comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente.

Gli appuntamenti in calendario

SABATO 28 e DOMENICA 29 SETTEMBRE

Il primo appuntamento è da sabato 28 a domenica 29 settembre con protagonista Fulmen, l’energetico supereroe di Sidney con il potere di scatenare fulmini. Il laboratorio "Fulmini e Saette" con live character Fulmen sarà aperto a tutti e vedrà i bambini coinvolti nella realizzazione di collage polimaterico sui fulmini con materiali di riciclo. Special guest sabato 28 settembre dalle ore 16:00 alle 19:00 Andrea Giuliacci, noto meteorologo e climatologo, che incontrerà i bambini per parlare di meteorologia e cambiamenti climatici. Questo appuntamento rientra nel palinsesto della Milano Green Week, la manifestazione organizzata dal Comune di Milano per raccontare l’impegno di cittadini, associazioni, enti che ogni giorno lavorano per una Milano attenta ai temi ambientali, alla cura del verde e che mette al centro il benessere delle persone.

SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE

A ottobre, da sabato 26 a domenica 27, sarà la volta di “Insieme per la Terra” con Thermo, l’equilibrato Meteohero italiano con il potere di controllare la temperatura e quindi lo stato della materia. Attraverso il laboratorio, aperto a tutti, dedicato alla Terra i bambini saranno chiamati a disegnare e scrivere ecopensieri su dei post-it che diventeranno la chioma di un albero raffigurato in un pannello.

SABATO 23 E DOMENICA 24 NOVEMBRE

Sabato 23 e domenica 24 novembre con “Gira, Girandola” sarà il Vento il protagonista del weekend. I bambini saranno chiamati a realizzare fantastiche girandole con materiali di riciclo insieme a Ventum, l’aviatore disordinato e simpatico di Città del Capo, esperto di vento.

SABATO 18 E DOMENICA 19 GENNAIO

A gennaio 2025, sabato 18 e domenica 19, l’iniziativa si concluderà con “Dolce Navigare” in compagnia di Pluvia, la determinata e generosa Patty di Seattle, con il potere della pioggia. Attraverso il laboratorio dedicato all’Acqua i bambini si divertiranno a realizzare delle barchette-origami che potranno navigare in una piccola vasca.

Le scuole

L’intero percorso prevede anche la partecipazione di due scuole del territorio che saranno coinvolte in attività ludico-didattiche, grazie al supporto della MeteoHeroes Academy. In particolare, venerdì 27 settembre sarà organizzato il laboratorio "Acqua Misteriosa” con la presenza di Fulmen e venerdì 25 ottobre sarà la volta del laboratorio "Tree Marathon" con live character Thermo. I docenti riceveranno un kit didattico per preparare i bambini alla visita, con materiali informativi su tematiche ambientali di estrema attualità come inquinamento idrico, polmoni della Terra e cambiamenti climatici.

Le scuole del territorio saranno inoltre coinvolte nella Tree Marathon, il progetto di Eugea (società spin-off dell’Università di Bologna) che mira alla piantumazione nelle aree urbane di 42.195 alberi come il numero di metri da percorrere in una vera maratona. Le classi che si recheranno a Il Centro potranno apprendere dalla voce di un esperto l’importanza degli alberi e della terra nei cicli vitali della natura e partecipare a dei laboratori ludico- didattici sull’argomento. Le scuole partecipanti riceveranno 10 piccoli alberi da piantare presso i plessi scolastici o in aree comunali, promuovendo la consapevolezza ambientale. Inoltre, ogni alunno partecipante riceverà un alberello che potranno portare a casa.