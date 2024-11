Il mercatino natalizio solidale di CasAmica Odv dal 22 novembre al 16 dicembre

Milano – Torna il tradizionale mercatino di Natale di CasAmica Ovd nei fine settimana dal 22 novembre al 16 dicembre con quattro appuntamenti, allestiti in luoghi simbolo per la cura e l'accoglienza, per acquistare i regali di Natale tra una ampia selezione di prodotti dall’oggettistica ai vestiti, dalla profumeria al giardinaggio, dai prodotti di bellezza ai prodotti per la casa, dai vini alle specialità gastronomiche. Vi è una vasta scelta di panettoni e pandori come quelli firmati Giovanni Cova & C. e il panettone CasAmica ODV confezionato appositamente per l’occasione.

L’organizzazione di volontariato, da quasi quarant’anni, accoglie e sostiene i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche, offrendo un posto sicuro dove dormire, ma anche una vera e propria rete di supporto composta da volontari e professionisti. A Milano sono stati accolte circa 4mila persone all’anno in quattro case, nel 2016 sono state aperte due nuove case, a Lecco e a Roma, portando i posti letto offerti da 100 a oltre 150. Aperte 365 giorni all’anno, le sei case si trovano vicino a centri di eccellenza ospedaliera, come l’istituto nazionale dei tumori e l’istituto neurologico Carlo Besta, il policlinico universitario Campus Bio-Medico e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù a Roma e l’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

L’accoglienza a Milano e Roma è rivolta sia agli adulti che ai bambini, ai quali sono dedicate camere e spazi comuni. L’accoglienza, invece, dei minori è totalmente a carico dell’associazione che la sostiene con donazioni. La casa di Lecco è da sempre stata aperta ai bisogni del territorio con sostegno a famiglie in situazione di bisogno e anziani autosufficienti che necessitano di vivere in comunità. Il ricavato delle vendite del mercatino natalizio verrà interamente devoluto alla realizzazione di una nuova casa che potrà ospitare fino a 80 persone al giorno nel comune di Segrate vicino all' ospedale San Raffaele e rappresenterà una risorsa per il 25% dei “migranti della salute” che ogni anno raggiungono il capoluogo lombardo per sottoporsi alle cure mediche.

Queste le sedi, i giorni e l'orario del mercatino:

Dal 22 al 24 novembre nella sede di CasAmica, via Sant’Achilleo 4 venerdì 22 – dalle 15.30 alle 19.30 sabato 23 – dalle 10 alle 19.30 domenica 24 – dalle 9 alle 17.30 3 e 11 dicembre all' INT – Istituto Nazionale dei Tumori, via Giacomo Venezian 1 dalle 9 alle 15.30 dal 9 al 14 dicembre- Temporary Shop CasAmica piazzale Bacone 4 dalle 10 alle 18.30 12 e 16 dicembre all'istituto neurologico Carlo Besta via Celoria 11 dalle 9 alle 15.30