Torna il mercato a km zero. Più valore ai prodotti locali

Con un nuovo nome e una formula diversa, torna il mercatino dei prodotti a chilometro zero. L’annuncio della sospensione dell’iniziativa da parte del Comune, per una questione di accordi con i precedenti organizzatori e produttori, aveva sollevato le proteste dei cittadini che apprezzavano gli stand degli agricoltori locali. Ora, il progetto si chiama "Mercato KmZero, Filiera Corta, Sostenibile e Solidale" e si svolge la seconda e quarta domenica del mese con i produttori locali, soprattutto aziende agricole del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino.

L’atteso mercato domenicale di Romano Banco "torna da questa domenica con un nuovo slancio grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Commercio, le aziende agricole, la Pro Loco di Buccinasco e la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano", spiegano dal Comune. Il mercato si svolgerà dalle 9 alle 13 in via Roma (di fronte al Municipio, l’area sarà, solo in occasione del mercato, resa pedonale), insieme al mercatino degli hobbisti che proporranno le loro creazioni artistiche, artigianali e vintage. Sarà presente, anche con la nuova formula, anche il sindaco Rino Pruiti per incontrare i cittadini nello stand dell’Amministrazione. "Riparte il mercato rinnovato – spiega Mario Ciccarelli, assessore al Commercio –, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio e creare un luogo di incontro tra aziende agricole, consumatori e associazioni. Vogliamo sviluppare, inoltre, reti di economia solidale e organizzare attività di sensibilizzazione sull’agricoltura sostenibile, sulla cura della persona, sul cibo biologico e naturale".

Sarà sempre presente anche lo stand della Pro Loco che "renderà il mercato uno "scrigno polisensoriale", con degustazioni e laboratori di assaggio. Domenica, dalle 11.30 alle 12.30, ci sarà un aperitivo con i prodotti di alcune aziende.