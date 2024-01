Melegnano, sfida tra pasticcieri a suon di offelle

Melegnano, 23 gennaio 2024 – Un involucro di pasta sfoglia e, all’interno, un cuore di confettura di albicocche. Sono le offelle, dolci tipici di Melegnano che vengono preparati in questo periodo e che la tradizione popolare lega a San Biagio, protettore della gola. Gli stessi dolci si cucinano anche a Sant’Angelo Lodigiano, in quel caso per la festività di Sant’Antonio Abate, e forse è proprio dalle prelibatezze santangioline che i melegnanesi presero spunto, cento e passa anni fa, per mettersi a loro volta all’opera e proporre ai golosi una ghiottoneria capace di sciogliersi in bocca.

Se il diritto alla primogenitura sembra dunque essere dei lodigiani, anche a Melegnano la tradizione delle offelle si è diffusa, radicandosi in tutte le panetterie e pasticcerie della città.

Per far conoscere e valorizzare questa specialità, venerdì alle 15.30 il comune di Melegnano ospiterà una gara tra pasticcieri e panettieri locali, con una giuria dedicata agli assaggi. Dieci candidati si confronteranno in una sfida all’ultima fragranza; tre di loro saliranno sul podio.

Tutti i partecipanti riceveranno una vetrofania da apporre all'ingresso dei rispettivi negozi, con un logo che attesta la territorialità del prodotto. In prospettiva, l’obiettivo è arrivare ad ottenere, per questi dolci, il marchio De.Co (denominazione comunale di origine).

Approvata dal comune e dalla sezione locale di Confcommercio, l’idea della sfida a colpi di pasta sfoglia è opera di Luciano Passoni, scrittore locale, e Rosanna Galli, art director e creatrice del logo che verrà svelato venerdì. All’iniziativa collabora il periodico locale “Il Melegnanese”.