A Milano torna Librokilo. Come funziona l’evento che salva i libri dal macero (e regala chicche introvabili)

Milano, 26 novembre 2024 – Salvare libri destinati al macero; sperimentare un atto di economia circolare; trovare chicche per la propria libreria o da regalare ad amici e parenti. A permettere tutto questo, l’evento “Librokilo”, che torna a Milano in una speciale edizione natalizia.

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 9 alle 18.30 e domenica 15 dicembre dalle 9 alle 13 nel foyer del Teatro Elfo Puccini di corso Buenos Aires, 33. Solo per gli spettatori degli spettacoli in scena sabato 14, ci sarà un’apertura esclusiva dalle 18.30 alle 20. L’ingresso è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria a questo link.

Ma dunque, cos’è Librikilo? Un appuntamento che permette di acquistare un chilo di libri usati (e in alcuni casi introvabili) a solo dieci euro. Si potranno scegliere tantissimi testi di saggistica, narrativa, graphic novel e libri per bambini. La maggior parte dei volumi sono usati in ottimo stato, alcuni sono nuovi e tutti sono selezionati con cura. Una volta fatta la scelta, sarà possibile pesare i propri libri sulla bilancia di Librokilo e portare così a casa un piccolo tesoro fatto di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste. L’invito è di portare il proprio sacchetto o la propria borsa, in modo da ridurre ulteriormente lo spreco di plastica e carta.

Come nasce Librokilo? Dall’esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale: l’Associazione Italiana Editori (AIE) calcola infatti che solo in Italia nel 2024 siano state pubblicate più di 85mila novità, ovvero circa 234 libri al giorno. La maggior parte di questi libri finirà entro pochi mesi al macero per motivi che esulano dal loro valore culturale: un grande spreco di carta e un esubero di trasporti. Librokilo offre una seconda vita a questi libri, rimettendoli in circolo e facendoli incontrare con nuovi lettori e lettrici.

Ma c’è di più. Nel vero spirito dell’economia circolare, si potranno portare i propri libri da rimettere in circolo, per un massimo di 5 chili, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo. In cambio si riceverà un voucher da utilizzare il giorno stesso per l’acquisto di nuovi libri. E poi la grande novità di questa edizione natalizia, che sarà l’esclusivo Blind Shopper, una selezione a sorpresa di un kg di libri selezionati sulla base di quattro diversi profili letterari in una speciale shopper serigrafata.

Librokilo è un progetto di Materia Talk, agenzia di comunicazione con la passione per l'editoria, che lo ha fondato e lo promuove in tutta Italia. La selezione dei libri è a cura della Libreria Ex Libris di Genova.