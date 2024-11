Le 10 migliori pasticcerie in Lombardia: la classifica del Gambero Rosso

La Lombardia si conferma la regione più "dolce" d'Italia. Questo quanto emerge dalla classifica Pasticceri e Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso: sono infatti ben nove le pasticcerie lombarde ad aver ottenuto le "Tre Torte", il massimo riconoscimento in campo dolciario, più di ogni altra regione. Un risultato che conferma l’eccellenza lombarda nel panorama italiano, grazie a una tradizione pasticcera di alto livello che combina sapienza artigianale e innovazione.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi, spicca ancora una volta Iginio Massari, con la sua celebre Pasticceria Veneto di Brescia, che si aggiudica le Tre Torte d’oro, un omaggio riservato solo ai grandi maestri di livello internazionale. Ma la Lombardia brilla anche con Ernst Knam, che oltre ad essere in classifica tra i migliori si è aggiudicato il premio speciale per il miglior Dolce al cioccolato con la sua Torta Afrika.

In un contesto in cui le nuove mode – dal maritozzo ai croissant cubici e rolls – si diffondono in tutto il Paese, la Lombardia si distingue per la capacità dei suoi maestri pasticceri di interpretare i trend mantenendo una forte connessione con il territorio. Vediamo quali sono le pasticcerie da provare