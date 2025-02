Grease torna al Teatro Repower: a Milano sale la febbre per il musical cult

Milano, 4 febbraio 2025 – Grease torna a grande richiesta al Teatro Repower dal 20 febbraio al 9 marzo. Ad Assago c’è già grande attesa per lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi che solo nell’ultimo anno ha collezionato più di 110 repliche in 40 città.

Una lunga serie di "tutto esaurito" per più di 100mila spettatori che ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume "pop": un cult intergenerazionale che si rinnova a ogni stagione, è sempre più attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d'amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo.

Eleonora Buccarini nei panni di Sandy con Tommaso Pieropan in quelli di Danny

La storia

Il musical ha debuttato a Broadway nel 1971, nel 1978 segue il film campione di incassi che consacra John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti, e dopo più di cinquant'anni l'energia elettrizzante continua a vivere sui palchi di tutto il mondo: l'amore adolescenziale tra Danny e Sandy, che nasce nelle "sere d'estate" e risuona tra le note dell'inconfondibile colonna grease.

Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey sbarca a Milano

I protagonisti

Ancora una volta il volto angelico, la voce travolgente e l'energia incontenibile di Eleonora Buccarini daranno vita al personaggio di Sandy, mentre il talentuoso e carismatico Tommaso Pieropan vestirà i panni di Danny, irresistibile rubacuori; con loro un affiatatissimo gruppo di giovani e talentuosi performer che, attraverso i linguaggi della danza, del canto e della recitazione, danno nuova luce a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: Pink Ladies, T-Birds, gli studenti della Rydell High School e un particolarissimo angelo rock.

In scena, performer giovanissimi e preparatissimi danno vita alle energiche ed esplosive coreografie di Gillian Bruce, oltre 80 costumi in un'esplosione di colori e tessuti cangianti curati dalla costumista Chiara Donato, i linguaggi della danza, del canto e della recitazione che si integrano perfettamente con la scenografia a firma di Gabriele Moreschi.

Un salto nel passato con le atmosfere anni Cinquanta della Rydell School

E ancora, il team creativo comprende anche Valerio liberi che firma il coloratissimo disegno luci insieme a Emanuele Agliati e in collaborazione con Francesco Vignati, che sottolineano i momenti più esplosivi così come le atmosfere più intime; gli aspetti musicali sono curati da Enrico Porcelli per il disegno fonico, Gianluca Sticotti per la direzione musicale e gli arrangiamenti vocali, Riccardo Di Paola per arrangiamenti e orchestrazioni.

Senza tempo

Un salto nel passato con le atmosfere anni Cinquanta della Rydell School ma, allo stesso tempo, un messaggio attualissimo per i giovani di tutte le generazioni, pieni di speranze e sogni da realizzare; spensieratezza, la paura del cambiamento, personaggi memorabili e carismatici, un pizzico di nostalgia per la visione idealizzata del passato: sono questi gli ingredienti che rendono Grease un titolo che non invecchia mai e un'esperienza adatta a tutti - fan del film, appassionati di musical o semplicemente alla ricerca di una serata di svago - che va oltre il semplice spettacolo teatrale, in un mix perfetto di risate, romanticismo e momenti di grande adrenalina.