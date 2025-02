Cocktail con lo sguardo puntato sul Sud America: ciclo di eventi al Flores Cocteles

Milano, 14 febbraio 2025 – Una serie di serate evento organizzate per celebrare la mixology d’autore con lo sguardo puntato su aromi e atmosfere del Sud America. Dietro il bancone del cocktail bar Flores Cócteles di via Macedonio Melloni 9, tempio della mixology classica, si misureranno alcuni volti noti della scena meneghina. Il loro compito – nel ciclo di serate promosso da Dorrego Company – sarà reinterpretare cocktail classici, aggiungendo un tocco latino.

Il debutto

Flores Guest Series avrà inizio martedì 18 febbraio e prevede una serie di appuntamenti con cadenza quindicinale, durante i quali protagonisti della mixology milanese sempre diversi saranno chiamati a rielaborare e reinterpretare alcuni classici cocktail ispirandosi all’America Latina, coerentemente con la filosofia dei locali Flores Cócteles.

Ad aprire la rassegna, a partire dalle ore 19.30, sarà Pierpaolo Monaco, napoletano, classe 1989 e nel settore fin dai 17 anni. Dapprima alla guida di un gruppo dedicato al Bar Catering itinerante in Italia, prosegue la sua esperienza a Londra, dove si divide tra locali di lusso, ristoranti stellati, hotel esclusivi, speakeasy e club privati.

Le proposte

La drink list che Pierpaolo Monaco presenterà per la serata Flores si chiama “Fortuna Y Cazzimma”, un titolo che – parole sue – esprime al meglio la sua filosofia di lavoro e di vita. “In entrambi gli ambiti – sostiene – occorre la fortuna di conoscere persone incredibili e di scoprire nuove combinazioni di sapori, ma anche il coraggio di farsi strada in un mondo competitivo e che corre veloce”.

Coerentemente con questa filosofia, il suo menu è dedicato a tre incontri del tutto fortuiti e casuali tra ingredienti che nel bicchiere si rivelano affini: quello della Vaniglia con il Peperone, quello del Caffè con il Limone e quello della Soia con la Ciliegia.

Da queste combinazioni sono nati “Caffernandito” (un omaggio al celebre Fernandito tanto apprezzato in Argentina), a base di Hennessy V.S, Caffè Essentiae, Fernet Botanical Mix, Limone, Soda; “Incontro”, a base di Volcán de mi Tierra Blanco, Ancho Reyes Verde, Limone, Vanilla, Confettura di Peperone, Soda e “Continental” con WhistlePig 10 Years Old, Riduzione di Malbec, Soia e Cherry, Spuma al Melone e Jalapeno, splash soda Arancia Rossa.

La serata è organizzata grazie alla collaborazione e al supporto di Hennessy, Volcán de mi Tierra, WhistlePig.

Gli altri protagonisti

Gli ospiti del successivo appuntamento con le Flores guest series, in programma martedì 4 marzo sempre dalle 19.30, saranno Stefano Rollo e Niccolò Caramiello, di Norah Was Drunk, locale di Lambrate aperto nel 2022 in via Porpora, quasi all’altezza di piazza Gobetti.

Il cocktail bar lambratese è specializzato nel servizio dell’assenzio. Serve drink contemporanei ma con pochi fronzoli ,accompagnati da conserve di pesce in scatola e ostriche.