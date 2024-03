MIxology Experience, a Milano torna l’evento dedicato al mondo bar: quando, dove e le novità

Milano, 11 marzo 2024 – Il bere miscelato sarà protagonista a Milano della terza edizione della MIxology Experience, la fiera italiana specializzata nel settore beverage dedicato al mondo del Bar Industry, dei cocktail e della miscelazione. L’evento è in programma domenica 17, lunedì 18 e martedì 19 marzo presso il Superstudio Maxi di Milano (via Moncucco 35 a due passi dalla fermata della metropolitana M2 Famagosta).

Percorsi tematici e le novità 2024

Organizzata dal gruppo Bartender.it la tre giorni di MIxology Experience 2024 presenterà le novità di tendenza del settore, seguendo percorsi tematici attraverso le Experience, attraverso il matching con i protagonisti, tra produttori, brand ambassador, master distiller, importatori e distributori ma senza dimenticare gli appassionati. Oltre ai grandi distillati e liquori ci sarà anche con il format "Coffee Mixology" che propone l'incontro tra il caffè e il mondo della miscelazione grazie alla presenza di "Ditta Artigianale", artigiani del caffè in epoca moderna. Spazio anche ai soft drink e i No/Low alcohol, trend in evoluzione nel campo beverage.

Tra le novità 2024 ci sono gli Awards dedicati a tre categorie di tradizione prevalentemente italiana: Grappa, Vermouth e Amaro. Si tratta di un concorso riservato ai produttori nazionali e internazionali che prevede l'assaggio secondo un severissimo blind tasting: una "degustazione alla cieca" da parte di giudici professionisti, accuratamente selezionati tra Italia ed estero. Ci sarà anche la Craft Zone, un’area dedicata ai produttori artigianali e alle loro creazioni “sartoriali” che si contraddistinguono per criteri di territorialità, materie prime ricercate e certificate, metodi di produzione non industriale. Infine nello Shop di MIxology Experience 2024 sarà possibile acquistare tutti i prodotti degli espositori comprese le limited edition.

Per la prima volta una fiera dedicata alla mixology esplorerà le nuove tendenze nel mondo dell'alta pasticceria. Sarà presente una delegazione Apei, l’associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana presieduta da Iginio Massari. Sette maestri italiani provenienti da ogni zona d’Italia presenteranno creazioni di pasticceria, cioccolateria e gelateria a tema mixology, ovvero approfondendo il rapporto tra spirits e dolci d’eccellenza con demo, talk e tasting.

I riconoscimenti

Di particolare importanza sarà la tappa italiana di Bartender’s edit, la guida di origine londinese che decreta i migliori Cocktail Bar delle città attraverso il voto dei colleghi bartender professionisti. Dopo Londra e Singapore, Milano sarà la nuova città selezionata dal gruppo che presenterà a MIxology Experience i locali top del capoluogo meneghino. Anche Spirito Autoctono ha scelto MIxology Experience per annunciare le Ampolle d’Oro 2024, progetto dedicato agli spirits italiani che raccontano il territorio. A MIxology Experience tornerà lo "Speed&Taste Challenge" per decretare il bartender più veloce d’Italia del 2024. Tempo, qualità, rapidità, stile e gusto saranno gli elementi determinanti per una competizione tutta da vivere live con la presenza di giudici tecnici e di degustazione.

La Mixology Week

Anche quest’anno MIxology Experience sarà anticipata e accompagnata dalla MIxology Week. L’appuntamento, che coinvolgerà le migliori realtà tra cocktail bar, ristoranti, rooftop e bar d’hotel, inizierà già giovedì 14 marzo per concludersi nella serata di martedì 19 marzo. Una vera e propria guida formato pocket accompagnerà i milanesi alla scoperta dei luoghi che faranno vibrare la città a colpi di shaker e sorrisi. Sono oltre una ventina i locali che hanno già aderito. Gli indirizzi, sono in continuo aggiornamento e consultabili sul sito ufficiale mixologyexperience.it.

Orari e informazioni per l’ingresso

Domenica 17 marzo dalle 11.00 alle 20.00 Lunedì 18 marzo dalle 10.00 alle 19.00 Martedì 19 marzo dalle 10.00 alle 19.00 L’ingresso è vietato ai minori di 18 anni, anche se accompagnati. Biglietti su mixologyexperience.it