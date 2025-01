Guida Identità Golose 2025, Lombardia al vertice: i nuovi locali e i premi

Milano, 28 gennaio 2025 – Diciotto nuovi indirizzi in Lombardia e la regione fa da capofila in Italia. È quanto emerge dalla nuova guida – la 18esima - di Identità Golose presentata questa mattina all'hotel Excelsior Gallia di Milano. Sono infatti 186 i locali recensiti in Regione (contro i 178 dello scorso anno), seguita a larga distanza da Veneto (85), Piemonte (80), Lazio (75) e Toscana (72).

La ‘Guida ai Ristoranti d'Italia, Europa e Mondo’, è ideata da Paolo Marchi e Gabriele Zanatta ed è il frutto del lavoro di ben 71 autori. Un volume che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per appassionati e professionisti del settore, ispirando anno dopo anno gourmand e operatori del settore alla scoperta di storie, talenti e tendenze con un unico obiettivo: raccontare l'eccellenza.

Ma non è finita qui: sempre oggi, è stata presentata l'edizione 2025 (la numero due) della Guida Pizzerie & Cocktail Bar d’Autore. E anche qui Lombardia si conferma al vertice. Questa guida, curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi, è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto 158 collaboratori e racconta 540 pizzerie, di cui 158 nuove insegne, e 350 cocktail bar, con 110 nuovi indirizzi.

Sono 18 le novità in Lombardia, eccole divise per provincia

MILANO

Abba, Milano

Baratie, Milano

Caruso del Grand Hotel et de Milano, Milano

Cucina Franca, Milano

Faak, Milano

Gesto, Milano

Hatzune Sushi at Ronin, Milano

Onda, Milano

Procaccini, Milano

Sandì, Milano

BERGAMO

Metodo, Marne, Bergamo

BRESCIA

Vivilo, Corte Franca, Brescia

L’Aurum all'Albereta, Erbusco, Brescia

COMO

Villa Lario, Pogliano, Como

LECCO

Nuovo, Garlate, Lecco

MONZA

Silvestro, Monza

SONDRIO

Stua de Legn, Livigno, Sondrio

VARESE

Deg, Busto Arsizio, Varese

Quattro, invece, i premi della Guida ai Ristoranti 2025 di Identità Golose in Lombardia.

Miglior Chef Donna: Cinzia De Lauri e Sara Nicolosi – Altatto, Milano

Servizio e Accoglienza: Enrico Bartolini al Mudec, Milano

Miglior Sommelier: Gianluca Sanso – Ristorante Cracco, Milano

Sperimentazione in Cucina: Nicola Bonora – Motelombroso, Milano

Da Nord a Sud, le pizzerie selezionate mettono in luce un'evoluzione significativa, dove impasti studiati con precisione e ingredienti ispirati all'alta cucina danno vita a interpretazioni sorprendenti. Nei cocktail bar, invece, la miscelazione diventa arte, grazie alla creatività di bartender in grado di realizzare non solo ottimi drink, ma format innovativi ed esperienze uniche.

La Lombardia si conferma al vertice con 146 locali recensiti (76 pizzerie e 70 cocktail bar), seguita da Lazio (88, con 53 pizzerie e 35 cocktail bar), Campania (75, con 55 pizzerie e 20 cocktail bar) e Veneto (74, con 43 pizzerie e 31 cocktail bar).

Ogni bar selezionato racconta storie di passione e innovazione, con schede arricchite dal logo della cocktail week di riferimento, a testimonianza del loro contributo all'eccellenza del settore. A impreziosire questa nuova edizione, infine, i contributi di cinque autori speciali per la sezione cocktail bar, tra cui gli chef Ernesto Iaccarino e Giuseppe Iannotti, che raccontano i loro luoghi del cuore per sorseggiare drink fuori dall'ordinario. Parallelamente, 30 chef tristellati e bistellati, da Niko Romito ad Antonino Cannavacciuolo, da Chicco Cerea a Norbert Niederkofler, da Heinz Beck a Massimiliano Alajmo e Riccardo Monco, condividono le loro pizzerie del cuore, segnalando 32 indirizzi che incarnano al meglio la loro visione di eccellenza e autenticità.

Completano la guida cinque “Storie di Gola”, compreso il racconto di Andrea Ciprian che indaga la rinascita gastronomica di Cortina, che si prepara alle Olimpiadi 2026, mentre Kyoko Nakayama racconta Osaka, città che ospiterà l’Expo 2025: una piazza importante dove la cucina guarda al futuro senza tradire l'identità. Proprio a dieci anni da quel “Nutrire il Pianeta, energia per la vita” che è stato il tema dell'Expo 2015 di Milano.