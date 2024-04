Collezionismo schede telefoniche, a Milano la più grande fiera europea: ecco dove e quando

Milano, 2 aprile 2024 – Il Parco Esposizioni Novegro, alle porte di Milano, darà spazio a una nuova manifestazione: dal 12 al 14 aprile il padiglione D ospiterà la fiera “Phonecards International Meeting & Collectibles”, più brevemente detta PIM Fair 2024.

L’evento, in particolare, si preannuncia come la più grande manifestazione europea dedicata al mondo del collezionismo di schede telefoniche, con ben 80 espositori provenienti da tutti e 5 i continenti. Nello specifico, saranno presenti rappresentanti dei seguenti Paesi: Sudafrica, Cina, Australia, Venezuela, Caraibi e quasi tutti gli stati europei.

Il collezionismo di schede telefoniche ha conosciuto il suo boom tra gli anni ’90 e 2000 ed ora, seppur con numeri ridotti rispetto al passato, conta uno zoccolo duro di appassionati che hanno preferito la qualità rispetto alla quantità, diventando specializzati ed innalzando il peso specifico del valore delle schede telefoniche scambiate e collezionate.

La prova evidente di questo fenomeno, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori di PIM Fair Davide Gambardella e Tiziano Matta, risiede proprio nel grande entusiasmo e nell’elevata partecipazione a livello mondiale riscossi da questo progetto, che fino all’epoca pre-Covid veniva realizzato solo nei dintorni di Parigi.

PIM Fair, inoltre, non riguarderà unicamente le schede telefoniche. Ci sarà, infatti, una minima parte di espositori focalizzati su altre tipologie di pezzi di collezione: monete, banconote, carte degli alberghi, gift card e capsule di spumante. Tra le altre chicche della manifestazione, è bene ricordare la collezione unica dei “Do Not Disturb” di tutto il globo.

“Convegno Nazionale di Match Worn Shirt e Preparate”

A corollario della PIM Fair 2024, si svolgerà anche il primo “Convegno Nazionale di Match Worn Shirt e Preparate”, dedicato al collezionismo delle maglie da calcio indossate dai calciatori durante le partite, alle maglie preparate per la partita e a memorabilia sportivi vari. Questo hobby è in forte ascesa, considerando anche la grande passione italiana per il pallone. In fiera verranno esposti veri pezzi di storia, come le maglie degli anni ’70 -’80 e tanti altri pezzi interessanti sia per i collezionisti che per i semplici curiosi.

Ingresso

Registrazione gratuita e orari di apertura:

L’accesso all’evento è gratuito previa registrazione su Eventbrite o direttamente in loco.

Giorni e orari

Venerdì 12 aprile: 12:00 – 19:00

Sabato 13 aprile: 10:00 – 19:00

Domenica 14 aprile: 10:00 – 13:00