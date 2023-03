Festa della donna 2023: gli eventi dell’8 marzo a Milano

8 marzo: giornata internazionale della donna

Giornata internazionale della Donna: occasione per riflettere, condividere emozioni e – perché no – divertirsi. Domani, mercoledì 8 marzo, sciopero dei mezzi permettendo, a Milano donne (e uomini) potranno scegliere fra una serie di appuntamenti organizzati da soggetti privati e pubblici.

Iniziamo con un evento dedicato espressamente alle celebrazioni per la Festa della Donna. Al Legend Club di viale Fermi si terrà il festival Punk is Pink, ideato da Le Bambole di Pezza, band punk rock tutta al femminile, di recente autrice di un brano contro il sessismo e gli attacchi alle donne, finito nel mirino degli haters in rete. Con loro ci saranno i Ros, fra alternative rock e new punk, le Lizi and the kids, talenti emergenti della scena punk, i Checkmate e le Shaskull. Inizio dalle 18.

Tra i live di oggi anche quello degli Extraliscio, band che coniuga punk, folk, balera e free jazz, pronti a “incendiare” il palco del Filodrammatici. Rimandato invece al 31 maggio il concerto del cantautore scozzese Lewis Capaldi al Forum di Assago previsto per stasera.

Fa la parte del leone nel calendario degli eventi milanesi per l’8 marzo il teatro. Al Parenti, con doppio spettacolo alle 20 e 21.30, spazio a #callforwoman, reading con cinque attrici che si alterneranno a leggere testi firmati dalla scrittrice Ippolita Di Majo.

Inizia oggi, per proseguire fino a domenica 12 marzo, il progetto DonneTeatroDiritti al Pacta Salone di Milano. Il primo spettacolo sarà Pandora, non aprire quel vaso, conversazione fra protagoniste della mitologia e dell’epica: inizio alle 20.45, ingresso libero nella sala di via Dini fino a esaurimento posti.

Alle ore 19, invece, alla cooperativa Ortica di va San Faustino su il sipario per lo spettacolo Solo per donne, scritto e interpretato dall’attrice Elena Cerasetti, accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Cialdo Capelli. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

A Milano oggi mercoledì 8 marzo, alcuni musei saranno gratuiti per le donne. Questi i poli che aderiscono fra capoluogo e altri centri della regione: il cenacolo vinciano (prenotazione obbligatoria), la pinacoteca di Brera, il museo della Basilica di Sant’Eustorgio e della cappella Portinari, il museo della Certosa di Pavia, il castello scaligero e le grotte di Catullo a Sirmione (Brescia) e Palazzo Besta a Teglio, in provincia di Sondrio.

Riflettere e fare sentire la propria voce, per la parità dei diritti e per dire no alla violenza e l’odio contro le donne. Oggi sono in programma anche due cortei: uno alle 8.30 organizzato dagli studenti con partenza in largo Cairoli, l’altro alle 18.30 aperto a tutti i cittadini con concentramento in piazza Duca d’Aosta.

Sempre la mattina in viale Umbria, a partire dalle 11.30, è in programma la cerimonia di inaugurazione del Parco 8 Marzo, l’area verde con percorsi ciclopedonali, giochi per i bimbi e aree attrezzate per pic-nic. L’attrice e regista Elisabetta Vergani leggerà due poesie della poetessa milanese Antonia Pozzi.