Sciopero 8 marzo: treni, metro, bus e tram a rischio. Orari e fasce garantite

Serrande abbassate mercoledì 8 marzo per lo sciopero dei trasporti

Milano, 6 marzo 2023 – Mercoledì 8 marzo i sindacati SLAI Cobas e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori, pubblici e privati. Disagi in vista dunque per chi dovrà viaggiare con Trenitalia e Trenord ma anche per chi si muoverà metro, bus e tram. Atm Milano Funicolare Como-Brunate Trenitalia Trenord Atm Milano Le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18; le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Funicolare Como-Brunate Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Trenitalia Sciopero Nazionale del personale del Gruppo FS Italiane Dalle ore 21:00 di martedì 7 alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo è indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity. I treni regionali possono subire variazioni, ma sono garantiti...