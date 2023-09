In piazza Gae Aulenti apre il Villaggio degli Azzurri: le partite della Nazionale, i cimeli e lo street food

Milano – In occasione delle partite della Nazionale di calcio contro Macedonia del Nord (Skopje, 9 settembre 20.45) e Ucraina (Milano, 12 settembre 20.45), in piazza Gae Aulenti sarà aperto al pubblico il “Villaggio degli Azzurri”. A promuoverlo, proprio da sabato 9 a martedì 12, è Esselunga, premium partner della FIGC e delle Nazionali Italiane di calcio. Sarà possibile vivere e tifare insieme per gli Azzurri, seguendo le due gare sul maxischermo installato in piazza e intrattenendosi in numerose attivazioni e occasioni di intrattenimento.

Non solo, la FIGC porterà nel Villaggio alcuni tra gli oggetti più iconici della storia della Nazionale, tra cui la Coppa del Campionato Europeo 2020 vinto dagli Azzurri, che verrà esposta per tutti i giorni dell’evento, dando la possibilità ai partecipanti all’evento di scattare una foto ricordo con il trofeo. E ancora, Radio Italia coinvolgerà il pubblico con esibizioni live e un palinsesto dedicato: protagonisti in piazza Sergio Labruna, che intratterrà il pubblico tra giochi e attività, e Dj Paoletta, che dalla consolle animerà la piazza con la musica italiana più coinvolgente.

Per l’occasione vi sarà un’area dedicata a una sorta di nuovo sport, il “Calcio al Carrello”: un gioco per tutti, adulti e bambini, che potranno sfidarsi, in vari livelli di difficoltà, nel calciare palloni con l’obiettivo di mandarli nel carrello della spesa. Un gazebo sarà dedicato agli e-sport, dove sfidarsi al videogame sul calcio più popolare del momento. Per l’occasione, sarà presente al Villaggio una squadra speciale: la Nazionale Italiana di e-sport, che nel luglio scorso si è classificata al terzo posto della “FIFAe Nations Cup”, la competizione tra le e-Nazionali delle Federazioni calcistiche mondiali.

Nel Villaggio vi sarà anche uno spazio interattivo realizzato da Adidas: una vera e propria installazione in cui mettersi alla prova con la velocità delle nuove scarpe X Crazyfast. È Prevista un’area dedicata allo street food, a cura di Bar Atlantic, dove gustare le popolari focaccine di Esselunga, ma anche insalate, sandwiche, frutta o dolci e fermarsi per una pausa o per l’aperitivo. L’evento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare alle varie attività sarà possibile registrarsi all’ingresso del Villaggio, ricevere il braccialetto per accedere agli spazi e ritirare uno speciale omaggio.

Date e orari di apertura del Villaggio: sabato 9 settembre attività dalle 11 alle 23 con visione della partita Macedonia – Italia. Domenica 10 settembre, attività dalle 11 alle 20. Lunedì 11 settembre, dalle 11 alle 20. Martedì 12 settembre, dalle 11 alle 23 con visione della partita Italia – Ucraina.