Per l’estate la Darsena diventa casa dello sport: yoga gratis e rassegna cinematografica sportiva

Lo sport sbarca in Darsena. Per tutta l’estate, fino a ottobre, l’area tra Navigli, piazza XXIV maggio e il porto cittadino ospiterà "Darsena Sport", un palinsesto di appuntamenti gratuiti, aperti a tutti e tutte, dedicati all’attività sportiva e al benessere fisico, promosso dal Comune di Milano. Il programma, realizzato da Max Up, società del gruppo Us Up & Below The Line, si compone di sessioni di allenamento, mostre, esposizioni, installazioni, laboratori e rassegne cinematografiche (qui il palinsesto completo). La ricca programmazione di iniziative, che proseguirà fino al prossimo 27 ottobre, continua ad offrire anche in agosto eventi, attività e appuntamenti con l'obiettivo di promuovere lo sport, il movimento, l'aggregazione positiva e il benessere per tutte le fasce di età.

Le classi di Yoga gratuite

Fino al 21 settembre, ogni mercoledì (7:30-8:30) e ogni sabato (9-10), in riva alla Darsena, Baliyoga.it organizzerà in totale 26 classi di yoga gratuite, previa registrazione (disponibile a questo link, selezionando data e orario delle classi sponsorizzate dal Comune): ogni lezione potrà ospitare fino a 40 partecipanti. In occasione dell’equinozio d’autunno, il 21 settembre, l’appuntamento si sposterà in piazza XXIV maggio, per permettere a quante più persone possibile di partecipare al rito dei 108 saluti al sole.

L’obiettivo di ogni iniziativa è fare in modo che i milanesi e i turisti che frequentano questa zona della città riempiano il loro tempo libero con progetti e proposte di valore che abbiano come matrice comune lo sport, la storia, la rappresentazione e i valori che questo trasmette.

Ad agosto anche cinema a cielo aperto

Oltre allo yoga, in Darsena sbarca anche il cinema. Dal primo agosto fino a domenica 11 agosto va in scena la rassegna cinematografica gratuita realizzata all'interno di Darsena Sport, il palinsesto di appuntamenti gratuiti dedicati all'attività sportiva e al benessere fisico, promosso dal Comune di Milano. Le proiezioni della rassegna cinematografica (rigorosamente a tema sportivo), gratuite e ad accesso libero, si terranno sul ledwall in piazza XXIV Maggio e cominceranno, tutte le sere, alle ore 21.