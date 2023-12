Concerto di Natale in Duomo 2023: data, orari e dove seguirlo

Milano, 8 dicembre 2023 – Musica sotto le grandi navate del Duomo. Doppio appuntamento per Natale in Cattedrale. Torna martedì 19 dicembre il tradizionale grande concerto di Natale in Duomo offerto alla città dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune di Milano. L’evento si conferma un classico della programmazione culturale milanese nel periodo delle festività natalizie e i posti disponibili sono andati esauriti a poche ore dall’apertura delle prenotazioni il 5 dicembre. Un concerto che illumina di armonia, emozione ed entusiasmo il Duomo e accogliere nel segno della musica cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo. “Le melodie sonore si fondono con l’armonia architettonica della Cattedrale, nel solco di quello stesso slancio verso l’alto che fu motivo ispiratore per la città nell’edificazione del suo simbolo, nel 1387”.

Sempre dedicato al Natale anche l’ultimo appuntamento con la rassegna “Scintille di Musica” il 18 dicembre, le prenotazioni per il concerto apriranno l’11 dicembre.

Il concerto di Natale si terrà in Duomo a Milano martedì 19 dicembre alle ore 20.30: protagonista dell’evento, realizzato anche con il sostegno di Assolombarda, sarà l’Ensemble Strumentale e Vocale laBarocca di Milano, ensemble dell’Orchestra Sinfonica di Milano specializzato in musica sei-settecentesca, diretto dal suo fondatore, il Maestro Ruben Jais. Ruben Jais affiancherà per l’occasione la Cappella Musicale del Duomo di Milano, il cui Maestro Direttore è Monsignor Massimo Palombella.

L’ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle ore 19.30 del 19 dicembre, previa prenotazione obbligatoria a partire dal giorno 5 dicembre sul sito ufficiale duomomilano.it. I biglietti sono esauriti e per chi non fosse riuscito a prenotare, sarà possibile seguire il concerto anche online, in diretta streaming sul canale YouTube Duomo Milano Tv.

Il programma musicale del concerto di Natale in Duomo il 19 dicembre prevede, tra le proposte della serata, brani dalla tradizione sacra ambrosiana, di Johann Sebastian Bach e di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

• Ad te levavi – Canto Ambrosiano

• Rorate caeli – William Byrd

• Cantata BWV 63 “Christen, ätzet diesen Tag” – Johann Sebastian Bach

• Ave Maria – Giovanni Pierluigi da Palestrina

• Magnificat VIII toni – Giovanni Pierluigi da Palestrina

• Cantata BWV 191 “Gloria in Excelsis Deo” – Johann Sebastian Bach

• Adeste fideles – elaborazione di David Hill

Si conclude la rassegna “Scintille di musica”, realizzata con il contributo di Intesa Sanpaolo. L’ultimo appuntamento, il 18 dicembre, diretto dal giovane talento greco Dionysis Grammenos, sarà dedicato al Natale, con musiche di ambito inglese: dall’Haendel del concerto per arpa e dei cori dal Messiah, al Britten del Ceremony of carols e ai canti per coro femminile di John Rutter. Solisti saranno Andrea Manco al flauto, per il concerto La notte di Vivaldi, e Luisa Prandina all’arpa. Il coro femminile ad Astra, diretto da Marco De Gasperi, sarà affiancato dalle voci maschili dei Solisti del Coro del Teatro alla Scala. L’ingresso al concerto è gratuito, previa prenotazione obbligatoria alla pagina del Duomo di Milano a partire dall’11 dicembre dalle ore 12.