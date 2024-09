Movie Night al Campo di Federica: le Monster High protagoniste di una serata indimenticabile

Milano, 24 settembre 2024 – Movie Night al Campo di Federica a Nerviano. Venerdì 27 settembre, immersi tra le zucche del Pumpkin Patch, ci sarà una serata indimenticabile dedicata a tutti i fan di Monster High e del canale Super!, il brand per ragazzi di Paramount in onda sul canale 47 del ddt e tivùsat e sul 625 di Sky. Di cosa si tratta? Ecco tutti i particolari.

Il film Monster High 1

Venerdì 27 settembre, a partire dalle 19, si terrà una speciale Movie Night con la proiezione del film Monster High 1 con inizio previsto alle 20. La proiezione è gratuita e aperta a tutte le famiglie e ai fan che vogliono immergersi nel mondo affascinante e spettrale delle celebri protagoniste di Monster High, la serie tv dedicata alle bambole create dalla casa di giocattoli Mattel. Il film, che ha già conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, sarà proiettato su un grande schermo all'aperto, permettendo a tutti di godere della magia del cinema tra le zucche.

Le attività

La serata sarà arricchita da attività a tema Monster High e sorprese per grandi e piccini che creerà un'atmosfera unica e coinvolgente. Ci sarà anche la possibilità di fare foto ricordo in angoli tematici dedicati, incontrare altri fan e partecipare a giochi a premi organizzati dal team di Super!.

La magia tra inclusione e diversità

La magia di Monster High è il potere del Gruppo – tutto ruota attorno allo stare insieme, supportandosi a vicenda e accogliendo le differenze di ciascuno. Con Monster High, Mattel contribuisce a costruire una comunità in cui i bambini potranno sentirsi al sicuro nell’essere se stessi. Monster High è stata una delle linee più amate di sempre nelle dolls e, nel 2022 grazie alla forte partnership con Paramount con una nuova live action, la serie animata di 52 episodi e le nuove doll protagoniste, il successo di questa linea si è rinnovato alla grande.

Il rilancio del brand, grazie all'introduzione di nuovi contenuti e bambole, ha effettivamente trasformato la sua identità, rendendolo più rilevante e allineato con temi chiave come inclusione, diversità e la comunione di intenti. Questi concetti sono diventati pilastri fondamentali, non solo nel design dei prodotti, ma anche nella narrazione e nel messaggio che il brand vuole trasmettere. Monster High aiuta a vedersi in maniera più autentica e insegna come rendere il mondo un posto migliore e più accogliente.

Il Campo di Federica a Nerviano

Campo by night

Dalle 19 di venerdì, sabato e domenica, è possibile trascorrere una serata nel Campo di Federica. Non solo, si potrà gustare la birra agricola “Rica”, perfetta da abbinare alla pizza e alle specialità street food che troverete al Campo. E’ possibile ammirare la vista dalla ruota panoramica, immersi in un’atmosfera serale unica. La selezione musicale, la golden hour e le vibes notturne renderanno l’esperienza indimenticabile. Per accedere al Campo by Night sarà sufficiente acquistare in loco la prima consumazione obbligatoria al costo di 10 euro.

Il Festival d’Autunno

Non solo serate al Campo di Federica: fino all’1 novembre c’è il Festival d’Autuunno. Un pomeriggio in questo posto magico non consiste solo nel divertirsi e nell’ammirare le tantissime zucche, ma anche nell’imparare a conoscere la storia e il ciclo di vita di questo ortaggio autunnale, dal seme, alla raccolta. Non solo, ognuno potrà scegliere la propria zucca nel Pumpkin Patch, dipingerla e intagliarla. Al Campo si resterà avvolti da una calda atmosfera stile american, con tantissime balle di fieno, zucche, pannocchie, caldarroste e numerosi oggetti vintage tra cui moltissimi specchi, poltrone, divani e telefoni di altri tempi.