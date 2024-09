Pavia, torna il Villaggio delle Zucche: dove, quando ed tutti gli appuntamenti

Pavia, 16 settembre 2024 – Al via la quinta edizione del Villaggio delle Zucche PuraVida Farm a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia. Un luogo sconfinato nel verde dove poter trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura e andare a caccia di zucche: scovarle, sceglierle, portarle a casa per colorarla con un po’ di US attitude. Gli organizzatori, dopo un paio di viaggi negli Stati Uniti, hanno infatti deciso di portare questa idea anche da noi. Pensato per le famiglie, questo pumpkin patch si trova in un parco di alberi secolari di 35mila metri quadrati. Aperto il 14 settembre, resterà visitabile fino al 10 novembre: 9 week end in famiglia ad alto tasso di divertimento per tutte le età.

Dopo un primo fine settimana dedicato alla pigiatura dell’uva, gli amici Alpaca saranno i protagonisti di sabato 21 e domenica 22 Settembre. Seguirà Il Medioevo (28 e 29 settembre) e ancora, il primo fine settimana di ottobre, la celebrazione della protagonista del Villaggio, sua maestà la zucca: Caccia alle Zucche, quindi, il 5 e il 6 ottobre, mentre l’autunno verrà festeggiato ancora il 12 e 13 Ottobre con Profumi d’Autunno.

In cartellone, inoltre, una Golosa Caccia al Tesoro sabato 19 e 20 ottobre; Aspettando Halloween, anteprima di una delle feste più attese dell’anno, il 26 e 27 ottobre per entrare poi nel vivo del ponte lungo di Ognissanti con La Magia da giovedì 31 Ottobre a domenica 3 Novembre. Il Villaggio delle Zucche chiuderà in festa la sua quinta edizione il 9 e 10 Novembre con Il Saluto del Villaggio.

Tra le attrazioni per grandi e piccini, una fattoria didattica con tanti animali dell’aia da conoscere e coccolare; giochi con animazione e laboratori creativi, divertenti e fantasiosi, adatti alle esigenze dei bambini e in linea con l’evento per tutta la giornata: occasioni per divertirsi a colorare, ritagliare, incollare, creare, pitturare, e molto altro ancora come per esempio il laboratorio Pittura La Tua Zucca. E ancora, proprio come vuole lo stile americano, i bumper boat insieme a tante altre attività e giochi sia tradizionali che innovativi per mettere alla prova le proprie. Qualche esempio? Giochi medievali ispirati alla tradizione; trattorini a pedali, trattorini e jeep elettriche in una pista dedicata e tanto altro. Una giornata di relax e divertimento, da godersi in famiglia, magari su un pedalò per navigare la lanca.

A San Martino Siccomario, il Villaggio delle Zucche è anche occasione per scoprire stupende installazioni e allestimenti di diversi tipi, forme e colori, dove scattare foto ricordo formato famiglia. Pet friendly (è infatti ammesso l'ingresso dei nostri amici pelosi), non mancheranno vari food corner dove gustare dell’ottimo street food e il ristorante Alla Lanca con un menù ricco di piatti di stagione. In alternativa, chi lo volesse, può portarsi il pranzo al sacco e usufruire dell’area pic-nic per un pranzo sull’erba.

L’ingresso al Villaggio delle Zucche (da 15 euro) si prenota al link puravidafarm.it ed è gratuito per i bambini nati dal 2021 al 2024. Si consiglia, inoltre, di visitare le pagine social di PuravidaFarm per eventuali aggiornamenti e modifiche del programma. Ed in caso di pioggia? L’autunno è anche pioggia: per questo il Villaggio è aperto anche in caso di maltempo. L’organizzazione valuterà di volta in volta: aggiornamento e variazioni di programma sui social del Villaggio.