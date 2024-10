Buon Compleanno Boing Tour a Milano il 12 e 13 ottobre a City Life

Milano – ll canale Boing compie venti anni e festeggia a Milano in compagnia dei protagonisti più amati del canale. Il "Buon Compleanno Boing Tour" arriverà a Milano il weekend del 12 e 13 ottobre a City Life, in Piazza Tre Torri - Piano 1. La kermesse sarà incentrata su giochi, sorprese e attività con la presenza del gigantesco truck all'interno del quale i bambini potranno portare a termine varie challenge e conquistare il titolo di "Super Fan di Boing"! Tutte le attività ruoteranno intorno all'universo Boing con l'allestimento di 5 aree tematiche dove vivere esperienze in compagnia di alcuni degli show più seguiti del canale. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno dalle 10 alle 19.

L'esperienza in compagnia di Bo e Bobo sarà all'insegna di proiezioni luminose che inviteranno i bambini a muoversi in base alle immagini che appariranno sul pavimento; l'area Craig sarà caratterizzata da un 'bosco' pieno di misteri da risolvere e oggetti da cercare; nella stanza di Gumball i bambini avranno la possibilità di giocare a nascondino con i Watterson e rintracciare i personaggi della serie attraverso un gioco di realtà aumentata; nella sezione Teen Titans Go spazio a prove di agilità e destrezza in compagnia degli eroi di Jump City; mentre nella zona LEGO DreamZzz™, i bambini dovranno mettere alla prova i loro ricordi affrontando un gioco di Memory con carte magnetiche. Fermata finale al corner foto per lo scatto da inserire nel 'certificato' ufficiale e portare a casa un ricordo della giornata.

Per accontentare i bambini di tutte le età, non mancherà un'area dedicata ai più piccoli targata Cartoonito, il 'sister-channel' al 46 del DTT che si rivolge al target prescolare, con sticker e album da colorare e video dei programmi più seguiti, tra cui la nuovissima produzione originale Chi ha sfidato Ninna e Matti? Inoltre, saranno presenti corner dedicati alla Boing App - l'app gratuita che permette di guardare il canale in streaming e accedere a un vasto catalogo di episodi on demand - dove i bambini potranno provare in anteprima l'esclusivo gioco multi-player di Boing.