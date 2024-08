Un ristorante di Milano è stato inserito nella lista dei più belli al mondo

Un ristorante di Milano è stato eletto come unuo dei più belli al mondo aperti nel 2024. A sostenerlo è Journal des Palaces, giornale francese specializzato ormai da anni nel rating di alberghi, ristoranti e addirittura negozi di lusso. Da poco hanno pubblicato i locali inseriti nel Prix Versailles: ovvero la lista 16 ristoranti più belli aperti nel 2024. Tra questi c’è anche il Beefbar Milano.

Situato in corso Venezia, cuore pulsante e storico di Milano, questo ristorante, come il viale, non solo incarna il passato glorioso della città, ma ne rappresenta anche il dinamismo e la continua evoluzione. Ex studio del rinomato architetto e designer Mario Bellini, non per nulla nasce in una delle zone più eleganti della città che, non a caso, costituisce uno dei quattro lati del cosiddetto “Quadrilatero della moda”.

Il contesto e la descrizione del locale

Ma ciò che rende davvero unica tutta la zona di Porta Venezia sono i suoi imponenti palazzi di inizio novecento, che evocano la maestosità e l'eleganza di epoche passate. Questi edifici storici, con i loro cortili interni suggestivi, le facciate finemente scolpite e i piccoli parchi e giardini nascosti, offrono oasi di tranquillità dove sia i residenti sia i visitatori possono prendersi un momento di relax, immersi in una bellezza senza tempo.

Proprio in questo contesto straordinario, al numero 11 di Corso Venezia, si trova una perla dell'architettura e del design: il Beefbar Milano. In quello che un tempo fu lo studio del rinomato architetto e designer Mario Bellini, il duo creativo Humbert & Poyet ha realizzato un tributo unico ai caffè italiani. Il locale si inserisce armoniosamente in un edificio che è un autentico gioiello dell'architettura arcivescovile, combinando sapientemente elementi storici con tocchi di modernità.

Varcando la soglia del Beefbar Milano, si è accolti sotto un imponente soffitto a volta che domina la navata centrale, un dettaglio che richiama immediatamente la grandezza e la solennità del passato. Tuttavia, nonostante il forte legame con la storia, l'ambiente emana una sensazione di contemporaneità chic e rilassata.

Questa nuova creazione dello studio monegasco, che ha già dato vita a progetti prestigiosi come il Beefbar Paris e il Beefbar Athens, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, celebrando l'eleganza senza tempo della cultura italiana.

Il Beefbar Milano non è solo un ristorante, ma un luogo di incontro che risuona con la creatività vibrante della città che lo ospita. Milano, con la sua passione eterna per l'opera, la moda, l'architettura e il design, trova in questo locale un riflesso del suo stesso spirito innovativo e cosmopolita. Ogni dettaglio, dai materiali utilizzati all'arredamento scelto con cura, è pensato per offrire un’esperienza unica, capace di soddisfare anche i palati più esigenti e gli occhi più attenti al bello.

In sintesi, Corso Venezia e il Beefbar Milano rappresentano un connubio perfetto tra passato e presente, un incontro di storie e visioni che continua a affascinare e ispirare chiunque abbia la fortuna di vivere o visitare questa meravigliosa città.