Milano Beauty Week 2023, la settimana della bellezza: quando, dove e le novità

Milano, 11 settembre 2023 – Tutto pronto per la seconda edizione di Milano Beauty Week, la settimana dedicata al mondo della cosmetica con i temi guida innovazione, sostenibilià, inclusione ed emozione. "Ci prepariamo a una seconda edizione di Milano Beauty Week che, consolidando l’obiettivo di diventare una ricorrenza annuale accreditata tra le week milanesi, racconterà un incredibile settore come il nostro”, spiega Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week e presidente Accademia del Profumo. Ecco tutti i dettagli.

Dal 26 settembre al 2 ottobre con due hub principali, Palazzo Giureconsulti in via Mercanti e Palazzo Castiglioni in corso Venezia con un ricco programma.

La città sarà animata in spazi commerciali, luoghi d'arte di cultura coinvolgendo i cittadini alla scoperta di una filiera, tra le eccellenze del made in Italy e con i suoi prodotti indispensabili nei gesti quotidiani per l’igiene, la cura del benessere, la prevenzione e la protezione. L'iniziativa si rivolge al pubblico con un'offerta, anche digital, di talk, laboratori esperienziali, iniziative charity, percorsi tematici.

L’accesso agli eventi di Milano Beauty Week è gratuito e aperto al pubblico; per alcuni appuntamenti è necessaria la registrazione o sono indicate specifiche modalità di partecipazione.

A Palazzo Giureconsulti vi sarà il beauty corner, i lavoratori floreali e olfattivi, il never ending beauty che unisce sostenibilità ed innovazione e si spiega come il prodotto cosmetico una volta esaurito può dare vita e bellezza che si rigenera, la wellness lodge con Yoga, face yoga, automassaggio e anche la wine routine con la degustazione di vini e assaggi di cioccolato.

Originale il Beauty tram a bordo di uno storico tram milanese durante tutti i giorni dell'evento sarà possibile salire a bordo per regalarsi servizi di make-up express e beauty routine offerti dalle aziende partner dell’iniziativa, fermate Piazza Castello, Cantù', piazza Fontana.

Vi è anche un aspetto benefico con beauty Gioves Back, la raccolta di fondi a favore de La forza e il sorriso Onlus, giunta alla settima edizione. I visitatori, con una donazione consigliata, potranno scegliere prodotti cosmetici offerti dalle aziende sostenitrici de La forza e il sorriso Onlus e aderenti all’iniziativa o anche usufruire di un servizio di hairstyle e trattamento per i capelli, organizzato in collaborazione con il gruppo prodotti professionali per acconciatori di cosmetica Italia. I proventi saranno utilizzati per estendere in tutta Italia i laboratori di bellezza gratuiti, organizzati a favore delle donne in trattamento oncologico, per regalare loro momenti di autostima, spensieratezza e condivisione.