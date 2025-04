L’arte giapponese come non l’avete mai vista arriva a Milano: in mostra sei maestri contemporanei Dal 15 aprile al 17 maggio 2025 alla Galleria Deodato Arte saranno in mostra Yayoi Kusama, Takashi Murakami, Tomoko Nagao, Hiroyuki Takahashi, Bearbrick e Hitomi Maehashi