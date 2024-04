All’Antico Vinaio cresce ancora e inaugura il quarto locale a Milano

Milano, 17 aprile 2024 - All’Antico Vinaio cresce ancora e inaugura il suo quarto negozio milanese. La nuova apertura è in via Orefici 5 (ex panini Durini), a pochi passi dal Duomo dopo le inaugurazioni a Las Vegas, Los Angeles.

Il nuovo locale milanese si sviluppa su due piani e punta sia alla clientela milanese sia ai turisti offrendo un ambiente accogliente e spazioso dove gustare le schiacciate tipiche de All’Antico Vinaio.

L’inaugurazione del locale sabato 20 aprile alle 11 e sarà presente Tommaso Mazzanti, fondatore del brand.

“Sono estremamente felice di poter espandere la nostra presenza a Milano – ha commentato Tommaso Mazzanti - un’opportunità che non solo accresce il nostro marchio ma ci permette anche di continuare ad assumere nuovi collaboratori, avvicinandoci al traguardo di quasi 100 dipendenti dedicati esclusivamente alla città di Milano”.