In Lombardia ancora temporali e grandine in arrivo. Scatta l’allerta meteo su Milano

Milano – Nuova allerta meteo a Milano e Lombardia. Dopo la bomba d’acqua che ieri sera si è abbattuta sul capoluogo è in arrivo l’ennesima parentesi di maltempo. Il sole che ha accompagnato la prima parte della giornata odierna è quindi destinato a lasciare spazio a nuove precipitazioni, anche intense. L’allerta scatterà dalle 18 di oggi alle 6 di domani mattina. Ma cosa dicono le previsioni meteo? Partiamo da quello che dovrebbe accadere nelle prossime ore. Nel corso della giornata di oggi, lunedì 10 giugno, sulla regione sarà presente un flusso debolmente instabile che intensificherà il ciclo diurno grazie all'infiltrazione di aria più fresca in quota dalla serata: probabili rovesci o locali temporali sui rilievi nelle ore centrali, in estensione all'alta pianura in serata e spostamento da Ovest ad Est nel corso della notte successiva. Si indica una maggiore probabilità di temporali isolati, ma localmente intensi, sulla zona di confine tra pianura e rilievi nella serata.

La mappa dell'allerta meteo in Lombardia

Nessuna tregua fino a mercoledì

Nelle prime ore di domani, martedì 11 giugno, persisteranno condizioni di instabilità con rovesci e locali temporali sparsi possibili su tutte le aree, più probabili sui settori di pianura. Dalle ore centrali interesseranno prevalentemente i rilievi. Dal tardo pomeriggio ed in serata possibili fenomeni più intensi su pianura e Prealpi, inizialmente sui settori occidentali a spostarsi nella serata e nelle ore notturne di mercoledì mercoledì sui settori più orientali.

L’allerta meteo: dove e quando

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali, a partire dalle 18 di oggi, lunedì 10 giugno, e sino alle 6 di domani mattina. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per coordinare eventuali interventi. Durante l' allerta meteo si invitano i cittadini a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si invita a non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.