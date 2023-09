Previsioni meteo in Lombardia, ancora caldo africano. Ma arrivano temporali e grandine: quando e dove

Milano, 11 settembre 2023 – L’estate sta finendo? A quanto pare, siamo agli sgoccioli. E non solo per quanto riguarda il calendario. Ancora un paio di giorni di caldo africano e poi, da mercoledì nuova ondata di maltempo. Ma vediamo tutto nei dettagli.

Il caldo africano ha i giorni contati. L'anticiclone che sta dominando sull'Italia da mercoledì inizierà a cedere terreno ad un flusso instabile nord Atlantico che porterà pioggia, temporali e grandine sul centro nord dell'Italia. Almeno stando a quanto ha annunciato Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it.

Oggi, lunedì 11 settembre, a dominare sarà il bel tempo. Il picco delle temperature si raggiungerà domani, martedì 12 settembre, quando, di giorno, al Centro-Nord si potranno toccare i 33-34°C in pianura e fino a 36°C sulle zone interne del Centro e delle Isole Maggiori. In questo contesto il sole sarà prevalente su tutte le regioni.

Poi, complice un flusso di aria fredda nord atlantica, da mercoledì 13 settembre i primi temporali inizieranno a interessare l'arco alpino e una nuvolosità più presente coprirà il cielo del Centro-Nord. Giovedì sarà sempre l'arco alpino ad essere bersaglio di temporali a carattere sparso che, verso sera, colpiranno anche la Pianura Padana e le città di Milano, Torino, Bergamo, Brescia. Venerdì sarà caratterizzato da un ulteriore cedimento dell'anticiclone. Temporali e grandine interesseranno sempre l'arco alpino e, in forma irregolare e isolata, la Pianura Padana e le regioni centrali, specie su rilievi e zone vicine. Le temperature cominceranno gradualmente a diminuire sotto l'incalzare di aria più fresca oceanica. Ma non è finita qui, con il weekend del 16-17 settembre una perturbazione atlantica potrebbe far breccia nello scudo dell'alta pressione facendo peggiorare il tempo non solo al Nord, ma anche al Centro.