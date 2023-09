Previsioni meteo, maltempo in arrivo in Lombardia: quando e dove. Allerta gialla a Milano

Milano, 12 settembre 2023 – Maltempo in arrivo, pronti a salutare l’estate? In queste ore, infatti, le temperature sono di circa 7-9 gradi oltre la media del periodo da Nord a Sud con picchi di 34-35 gradi, specie al settentrione e sulle regioni centrali tirreniche. Da domani, mercoledì 13 settembre, si inizierà a registrare una leggera flessione ad iniziare dal Centro-Nord soprattutto al settentrione e in Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali. Qualche rovescio bagnerà già stasera il settore di NordOvest a ridosso dei rilievi, probabilmente anche Milano. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

L'anticiclone che sta dominando sull'Italia da stasera inizierà a cedere terreno ad un flusso instabile nord Atlantico che porterà pioggia, temporali e grandine sul centro nord dell'Italia.

I temporali saranno più diffusi da domani, mercoledì 13 settembre, quando dalle Alpi scenderanno verso le pianure adiacenti in serata. Sulle zone pedemontane alpine potrebbero risultare anche forti, con grandinate. Giovedì avremo temporali localmente forti ma di breve durata, in particolare al Nord e anche sulla Pianura Padana: ci saranno piogge. Venerdì e sabato saranno soleggiati ma instabili, con qualche acquazzone nelle regioni centrali, specie tra Liguria, Toscana e Nord-Est.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi. Proprio per questo, il Comune ha fatto sapere che il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Palazzo Marino ha inoltre ricordato che, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 30 settembre, durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento. Dall'amministrazione è stato inoltre suggerito di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. E’ importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

La mappa meteo della Lombardia