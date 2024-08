Temporale in arrivo a Milano, scatta l’allerta gialla: monitorati Seveso e Lambro

Milano, 1 agosto 2024 – A Milano e in Lombardia scatta l’allerta meteo gialla della Protezione Civile. Nelle prossime ore, nel capoluogo lombardo e in altre città della regione, è previsto un rapido e intenso peggioramento del tempo, con possibili precipitazioni e rovesci temporaleschi.

Maltempo in arrivo, allerta gialla in Lombardia

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. L'allerta cesserà intorno a mezzanotte.

“Dal primo pomeriggio di oggi, 1 agosto – si legge nella nota della Protezione Civile – sulla Lombardia è previsto lo sviluppo di rovesci o temporali sulla fascia alpina, in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali; in serata possibile interessamento della pianura. L'energia disponibile nei bassi strati per la convezione è sufficiente per generare temporali di forte intensità; tuttavia, la forzante per l'innesco è molto debole e risulta tuttora descritta in modo poco affidabile dai modelli previsionali. Venti in rinforzo nei pressi delle celle temporalesche”.

E prosegue: “Per la giornata di domani, 2 agosto, possibili residui rovesci o temporali nella notte sulla pianura; dalla tarda mattinata-primo pomeriggio previsti nuovi rovesci o temporali sparsi sulle Alpi in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali ed alla pianura orientale tra pomeriggio e sera. Si segnala un’affidabilità molto bassa per la previsione di innesco temporalesco. Venti da deboli a moderati variabili, con rinforzi nei pressi dei temporali”.