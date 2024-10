Un giovedì critico nella bassa padana con l'allerta arancione in provincia di Mantova, quella gialla nel Cremonese e maltempo nel resto della regione. A fare paura è il Po già esondato ieri su entrambe le rive ma anche i fiumi più piccoli e i torrenti come il Morla nella Bergamasca. Intanto Arpa ci dice che tra giovedì e venerdì, in Lombardia, è attesa una una nuova perturbazione che porterà precipitazioni più diffuse e persistenti, localmente moderate. Possibile un miglioramento già da domenica