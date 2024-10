Allerta meteo domani in Lombardia per rischio esondazioni: le zone interessate

A meno di due settimane dall’esondazione del Lambro, è stata emanata un’altra allerta meteo per rischio idrogeologico in Lombardia. La Protezione civile ha valutato per giovedì 24 ottobre un livello di rischio arancione – terzo grado di gravità su quattro – in provincia di Mantova e un livello giallo in quella di Cremona. L’allerta interesserà anche vasti settori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Piemonte.

Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali. Saranno pertanto tenuti monitorati i livelli di fiumi e torrenti e si raccomanda alla popolazione di tenersi informata sugli aggiornamenti meteorologici.

Se si vive in una zona a rischio esondazione è importante informarsi sui piani di emergenza del proprio comune, identificare vie di fuga sicure e aree rialzate dove rifugiarsi in caso di allagamenti ed evitare di soggiornare in seminterrati o piani bassi durante l’allerta. Si consiglia anche di tenere pronte torce in casa, batterie di riserva e un kit di emergenza.

Durante l’allerta meteo è fondamentale non tentare mai di attraversare strade allagate, anche se in auto: anche 20-30 centimetri di acqua in movimento possono essere pericolosi. Non si deve camminare vicino a fiumi, torrenti o canali, poiché potrebbero esondare improvvisamente.