Freddo gelido e neve in Lombardia? L’ipotesi per febbraio dopo giorni di sole e cielo sereno: le previsioni meteo

Milano, 2 febbraio 2025 – In Lombardia, gennaio è iniziato con freddo e gelo per poi passare, verso fine mese, a temperature più miti per la stagione in cui siamo. Il meteo di questi giorni ha infatti un sapore quasi più autunnale che invernale, con le nevicate che, sebbene non manchino, si limitano a imbiancare le montagne del Nord a quote medio-alte. Tuttavia alla fine dell'inverno mancano ancora parecchie settimane e ci sono quindi ancora numerose possibilità di vedere la neve scendere fino a quote molto basse. Di certo, tornerà il freddo. Vediamo la situazione più nel dettaglio.

Dalle ultime proiezioni degli esperti meteo, la prossima settimana – quella che inizia domani, 3 febbraio – sarà gran parte caratterizzata da tempo asciutto e freddo nella norma, in Pianura le temperature non dovrebbero scendere sotto i zero gradi. Splenderà il sole e il cielo sarà sereno fino al prossimo fine settimana.

Sempre stando agli esperti meteo, intorno al 7 e 8 febbraio, in Lombardia potrebbe registrarsi un peggioramento del tempo con un calo delle temperature e l’arrivo di nuvole e pioggia.

Ma da domenica 9 e lunedì 10 febbraio, la situazione potrebbe drasticamente cambiare. Stando agli esperti de ilMeteo.it, una massa d'aria fredda di origine artica pilotata da un ciclone centrato tra Finlandia e Russia potrebbe scivolare dapprima verso l'Europa centrale-orientale, per poi puntare anche l'Italia. Se ciò dovesse essere confermato potrebbe registrarsi un crollo verticale delle temperature con valori termici ben sotto le medie climatiche dapprima al Nord e poi anche sul resto delle regioni. E la neve potrebbe scendere fino a bassa quota sui rilievi del Nord e in Pianura. Chiaramente, sottolineano gli esperti, manca ancora tanto al possibile evento nevoso, e il grado di affidabilità di tale proiezione non può essere elevato, ma risulta comunque uno scenario possibile.