Sole e nebbia (e inquinamento) in Val Padana: fino a domenica tempo stabile. Lunedì potrebbe cambiare tutto

Milano, 6 novembre 2024 - Dopo dieci mesi molto piovosi, questa prima parte di novembre si caratterizza, in Lombardia, per uno scenario meteorologico di relativa stabilità. Un solido anticiclone regala alle regioni di Nord-Ovest e alla Lombardia condizioni di assoluta stasi meteorologica e scarsa ventilazione che favoriscono anche l'accumulo di inquinanti atmosferici in Val Padana dove tenderanno ad insistere delle nebbie sulle zone di medio-bassa pianura. Temperature in lieve calo a tutte le quote su valori più vicini alla norma del periodo.

Sulla Lombardia, dunque, il tempo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con nebbie o foschie diffuse in pianura, in dissolvimento solo nelle ore più calde della giornata. Da lunedì previsione più incerta: è possibile l'ingresso di un nucleo di aria più fredda ed instabile da nord a fine giornata.