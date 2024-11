Dopo il Ponte temperature in calo in Lombardia. Ma il vero freddo arriverà (forse) a metà mese

Milano – Il mese di novembre è iniziato in Lombardia sotto il segno dell'alta pressione che porta tempo asciutto per il ponte di Ognissanti (anche se permangono foschie e nebbie sulla Pianura Padana). Negli ultimi giorni il clima sulla regione è stato particolarmente mite, facendo tornare suoi propri passi molti lombardi sulle scelte del cambio stagione, dopo un settembre e inizio di ottobre funestati da piogge torrenziali e maltempo diffuso. Ma cosa succederà nei prossimi giorni sul fronte meteo? Sulla regione le temperature sono previste in progressivo calo nel weekend e con l'inizio della prossima settimana. L’inizio della settimana sarà caratterizzato da massime in graduale discesa, minime stazionarie o in lieve flessione. E il “vero” freddo? Solo sul finire della prima decade del mese si ipotizza , però, l'arrivo di una goccia fredda o comunque correnti orientali verso il Mediterraneo centrale con il cuore dell'alta pressione verso nord. Cosa dicono le previsioni del bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Domani sabato 2 novembre

Stato del cielo: ovunque sereno salvo transito di velature e locali addensamenti sui rilievi in serata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a 10 °C, massime intorno a 17 °C. Zero termico: 4200 metri. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da nord o localmente moderati sui rilievi della Valchiavenna dal pomeriggio. Altri fenomeni: nella notte possibili foschie o locali nebbie sulla fascia di bassa pianura.

Domenica 3 novembre

Stato del cielo: sui rilievi irregolari addensamenti, più probabili nel pomeriggio, in pianura foschie o locali nebbie nella notte, in dissolvimento fino a sereno dalla mattinata. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime e massime in lieve calo. Zero termico: 4300 metri. Venti: inpianura deboli a tratti moderati orientali, in montagna deboli da nord