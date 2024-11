Sagre novembre 2024 in Lombardia: eventi tra funghi, polenta e tartufo

Funghi, polenta e tartufo. Ma anche torrone e vini del territorio. Il mese di novembre è ricco di appuntamenti dedicati al gusto in tutta la Lombardia: da Milano alla provincia di Bergamo fino al lago d'Iseo. Non solo, tutti gli eventi sono accompagnati da musica dal vivo, mercatini e giochi dedicati ai più piccoli. Ecco qualche idea da non farsi scappare per assaporare e vivere il periodo autunnale prima di farsi travolgere dagli eventi natalizi che riempiranno il mese di dicembre.