Meteo Lombardia: le previsioni del weekend tra estate e autunno

Sarà un weekend prevalentemente soleggiato in Lombardia, quello a cavallo tra estate e autunno. Domenica 22 settembre, infatti, alle 14,43 sarà l’equinozio di autunno.

Venendo alle previsioni meteo, il Centro geofisico prealpino annuncia una circolazione depressionaria in approfondimento sul golfo di Biscaglia e sulla Francia che interesserà anche il Nord Italia, ma solamente tra domenica sera e lunedì. Il weekend non sarà dunque rovinato dalla pioggia, per un sabato e domenica di bel tempo prevalente prima di una settimana che si annuncia invece piuttosto instabile.

Venendo quindi alle previsioni, nella giornata odierna, sabato 21 settembre, la nuvolosità mattutina andrà a diradarsi con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, in particolare sulla Pianura Padana. Cielo dunque asciutto, con la possibile eccezione di qualche rovescio sui rilievi, e temperature nelle medie stagionali: minime tra i 14/15°, massime tra i 21/24°.

Domenica ancora sole su gran parte della Lombardia e temperature stazionarie, con nuvolosità tuttavia in arrivo verso sera e qualche debole pioggia possibile nella parte occidentale della regione e sui rilievi.