Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2023? Ombrello aperto ma non ovunque. E in Lombardia?

Temporali e instabilità minacciano Pasqua e Pasquetta soprattutto al Centro e al Sud dividendo di fatto l’Italia in due. Un fronte perturbato, proveniente dall'Atlantico, infatti ha raggiunto il Mediterraneo centrale e ha portato un rapido peggioramento meteo: piogge e temporali si sono spostati sulle regioni del Centro. Instabilità protagonista anche domani, giorno di Pasqua, con possibilità di acquazzoni soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud; e ancora fenomeni a Pasquetta, anche se saranno più probabili al Sud. E' lo scenario disegnato dagli esperti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana confermano il ritorno dell'alta pressione con tempo piu' stabile e temperature in rialzo. Anche se, avvertono, "potrebbe comunque essere solo una parentesi seguita da una nuova perturbazione atlantica entro la metà del mese".

Previsioni meteo in Lombardia

Da oggi, secondo Arpa Lombardia, a lunedì 10 Pasquetta, il tempo sulla Lombardia sarà asciutto e in buona parte soleggiato, salvo locali annuvolamenti nel pomeriggio e possibilità di isolati piovaschi sui rilievi prealpini orientali. Anche le temperature, al momento lievemente al di sotto dei valori medi del periodo, tenderanno a risalire portandosi vicine ai 20 gradi, regalarando tepore alle giornate di Pasqua e soprattutto Pasquetta. Attenzione però al pericolo valanghe di grado moderato sulle Alpi Retiche e Adamello. Da martedì, è prevista maggiore variabilità con deboli precipitazioni possibili su parte della regione e un generale rinforzo dei venti da nord, a carattere di föhn nelle valli e in pianura. Temperature massime in ulteriore aumento.

Ecco le previsioni nel dettaglio per la Lombardia

Oggi sabato 8 aprile - Sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, aumento delle nubi dal pomeriggio su buona parte della regione, specie su Alpi e Prealpi, dove il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni probabili nel pomeriggio sotto forma di brevi piovaschi o deboli rovesci su Alpi e Prealpi centro-orientali, in possibile trasferimento verso la vicina pianura bresciana nella prima serata. Temperature minime stazionarie o in locale calo, massime in aumento. In pianura minime tra 3 e i 6 gradi, massime tra 16 i 19 gradi.

Pasqua - Sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, maggiori annuvolamenti tra pianura e Prealpi, specie nel pomeriggio. Possibilità di qualche locale piovasco pomeridiano sui rilievi prealpini centro-orientali. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Valori minimi in pianura intorno ai 6 gradi e massimi intorno a 17 gradi.

Pasquetta - Lunedì sarà inizialmente sereno ma già dal mattino progressivo aumento di nubi alte da ovest fino a cielo da poco nuvoloso a nuvoloso anche se non sono previste precipitazioni e le temperature saranno in ulteriore aumento.

Martedì 11 aprile - Probabile arrivo di una veloce perturbazione a ridosso dell'arco alpino, con deboli precipitazioni possibili su parte della regione. Decisamente più probabile un generale rinforzo dei venti da nord con possibile foehn nella valli e in pianura. Temperature massime in aumento.

Mercoledì 12 aprile - condizioni di variabilità ma con bassa probabilità di precipitazioni. Venti che tornano deboli e temperature senza evidenti variazioni.

Previsioni meteo per l’talia