Traffico Pasqua e Pasquetta: giorni e strade da bollino rosso

Il weekend di Pasqua è iniziato con i primi spostamenti massici di turisti e vacanzieri sulla rete autostradale e stradale della Lombardia che fino a venerdì 7 si sono mescolati con quelli di pendolari e lavoratori. Occhi puntati fino a martedì 11 come sempre sulla rete della tangenziali milanesi, sull’A1 in direzione sud e sull’A7 Milano-Genova, l’A4 in direzione Garda, ma anche sull’Autolaghi e sull’A9, quest’ultima particolarmente battuta da tedeschi e svizzeri che vogliono trascorrere le vacanze pasquali. Ieri, a tal proposito erano segnalati 15 km di coda al tunnel del San Gottardo verso sud. Complice anche la nuova passerella sul lago di Como, è previsto un boom di turisti anche con gite mordi e fuggi nel capoluogo lariano e nelle classiche località di lago, da Bellagio a Menaggio, con la Statale Regina e la SS36 che saranno messe sotto pressione.

Il calendario

Secondo il calendario di Viabilità Italia e le previsioni di traffico della Polizia di Stato la giornata di sabato 8 aprile sarà caratterizzata da bollino rosso al mattino con massicci spostamenti e bollino giallo nel pomeriggio con traffico in diminuzione. Più tranqullo il giorno di Pasqua, domenica 9, con criticità al mattino e alleggerimento nella seconda parte della giornata. Il giorno di Pasquetta è da bollino rosso con traffico intenso per tutto lunedì 10 aprile. Bollino rosso anche il mattino di martedì 11 aprile, giornata di controesodo, con miglioramento della situazione verso pomeriggio-sera (bollino giallo)

Sul sito di Anas tutti gli aggiornamenti in tempo reale del traffico

Stop mezzi pesanti

Nel ponte di Pasqua la circolazione di camion e tir sarà limitata con le seguenti modalità: sabato 8 il blocco è in vigore dalle 9 alle 16, a Pasqua dalle 9 alle 22. Lunedì 10 niente mezzi pesanti sulle autostrada dalle 9 alle 22, mentre martedì 11 è previsto un blocco dalle 9 alle 14.

Autovelox

Nella giornata di sabato gli autovelox mobili della Polizia Stradale saranno collocati lungo il tratto pavese della autostrada A-7 Milano-Genova. Quelli fissi si trovano invece tutti sulla statale 336 dell’Aeroporto di Malpensa ai seguenti km: