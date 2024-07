Meteo Milano e Lombardia, Caronte picchia duro: massime oltre i 36 gradi e minime sopra i 20. Ecco dove e quando sarà super caldo

Milano, 15 luglio 2024 - In Lombardia sarà (forse) la settimana più calda dell'estate. “L'anticiclone africano Caronte diventerà sempre più potente e acuirà ulteriormente la sua forza di calore proveniente dalle roventi terre del deserto del Sahara” afferma Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it.

“Non saranno il sole, il bel tempo e alcuni temporali di calore ad essere i protagonisti dei prossimi giorni, ma le temperature che insistentemente continueranno ad aumentare mantenendosi, di giorno, sempre sopra i 34 -37 gradi su tante città con picchi addirittura di 42-43C sulle zone interne della Sicilia. Le giornate più roventi saranno quelle di giovedì 18 e venerdì 19 luglio”. Per quanto riguarda il Nord super caldo in Lombardia ma i valori più alti si registreranno al Nordest ma oltre al caldo si dovrà tener conto anche dell'umidità che aumentando provocherà un clima afoso che si farà sentire soprattutto dalla sera quando su gran parte d'Italia si trascorreranno notti tropicali, ovvero con temperature minime che rimarranno sempre sopra i 20 gradi.

Per gli esperti di 3Bmeteo in Lombardia “l'anticiclone africano manterrà condizioni di stabilità atmosferica ma porterà ad un progressivo innalzamento delle temperature: clima che diventerà molto afoso a partire da mercoledì con temperature massime in pianura tra 33 e 36 gradi. Farà caldo anche di notte con temperature minime comprese tra 21 e 25 gradi, 26-27 nelle città. Isolati temporali di calore confinali ai settori alpini più settentrionali.

Ma vediamo le previsioni dell’Arpa per i prossimi giorni in Lombardia:

Lunedì 15 luglio 2024

Ovunque sereno salvo locali addensamenti in montagna nel pomeriggio e sera.Precipitazioni assenti o al più poco probabili in tarda serata sulle prealpi occidentali. Temperature In pianura minime intorno ai 20, massime intorno ai 34.

Martedì 16 luglio 2024

Sereno in pianura, in montagna irregolarmente nuvoloso o localmente nuvoloso specie nella prima parte della giornata. Precipitazioni nella prima parte della giornata deboli possibili sulle alpi e prealpi centro occidentali, sui restanti rilievi poco probabili, assenti in pianura. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo.

Mercoledì 17 luglio 2024