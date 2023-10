In Lombardia è arrivato l’autunno? Le previsioni per il weekend e l’inizio settimana

Dopo settimane di caldo eccezionale per l’autunno, le temperature inizieranno a indebolirsi e rientrare in un range più consono a questo periodo dell’anno. Secondo le previsioni fornite da 3bmeteo, il weekend registrerà annuvolamenti irregolari con qualche debole piovasco e un significativo calo delle temperature. Condizioni meteorologiche che troveranno continuità anche nella prossima settimana quando flussi umidi in arrivo dall’atlantico provocheranno piogge e temporali diffusi in tutta la regione.

Le previsioni giorno per giorno

Venerdì 13 ottobre: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza rovesci degni di nota. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulle Orobie nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle Alpi Retiche giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Sabato 14 ottobre: Anche sabato il tempo sarà prevalentemente nuvoloso in gran parte della regione. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Orobie cieli coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Domenica 15 ottobre: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle basse pianure orientali cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; su Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Lunedì 16 ottobre: Le infiltrazioni umide continuano a determinare il brutto tempo che caratterizzerà buona parte della settimana, determinando cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Orobie giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Alpi Retiche nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri.

