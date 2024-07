Previsioni meteo Lombardia, super caldo da bollino rosso ma sono in arrivo temporali violenti. Ecco dove e quando

Milano, 30 luglio 2024 – Caldo da bollino rosso oggi e domani a Milano e Brescia. Caronte tiene duro e con con 25-26 gradi anche di notte e punte fino a 38- 40 di giorno da Nord a Sud ma sono in arrivo temporali anche molto violenti anche se a macchia di leopardo su gran parte del Nord.

Tra mercoledì e venerdì – secondo gli esperti di 3Bmeteo - infatti segnali di incrinamento dell'alta pressione con qualche temporale che potrà affacciarsi dapprima soprattutto sul comparto alpino. Tra giovedì sera e venerdì probabile poi il passaggio di un impulso temporalesco più incisivo ma i dettagli spazio-temporali restano ad oggi ancora estremamente incerti. Clima sempre molto caldo e afoso, fatto che potrà favorire temporali localmente molto intensi.

“Dopo un periodo senza precipitazioni - sottolinea gli esperti del Consorzio Lamma-Cnr iLMeteo.it - ora ci sono le condizioni per lo sviluppo di forti temporali. Arrivati a questo punto della stagione estiva, in atmosfera, infatti, c'è molta energia, a causa delle elevate temperature del suolo e dell'umidità. Queste condizioni, soprattutto venerdì - precisa Torrigiani - potranno favorire non solo la formazione di celle temporalesche sulle Alpi, ma anche in Pianura Padana e sugli Appennini centro-settentrionali”. Già mercoledì e giovedì, sono possibili temporali localmente sull'arco alpino che peraltro raramente potranno sconfinare in pianura. Teoricamente “venerdì non sono esclusi anche fenomeni estremi, conseguenza del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, come tornado, nubifragi e raffiche di vento”.

Le previsioni per la Lombardia

“La regione, secondo gli esperti di Arpa Lombardia - continua ad essere interessata una circolazione anticiclonica subtropicale che dal Mediterraneo si estende verso l’Europa centrale: eccetto il passaggio perturbato nella notte sui rilievi, si manterranno sino a martedì condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, specie sulle pianure, con picchi di temperatura di oltre 36 gradi e forte disagio da calore. Mercoledì il transito di un blando disturbo tra Francia e Germania aumenterà la probabilità di rovesci o temporali sui rilievi, ma precipitazioni meno probabili sulle pianure. Giovedì condizioni relativamente più stabili con un leggero aumento delle temperature e diffuso disagio da calore. Venerdì probabile passaggio perturbato con precipitazioni che potrebbero interessare localmente alle pianure. Sabato ancora possibilità di instabilità pomeridiana sui rilievi, ma precipitazioni poco probabili sulle pianure.

Ma vediamo le previsioni nel dettaglio.

Martedì 30 luglio 2024

Sereno o poco nuvoloso, con addensamenti la mattina tra le pianure e i rilievi; dal pomeriggio addensamenti prevalentemente sui rilievi, ma transito di estese velature, a tratti compatte, specie in serata. Precipitazioni: possibili isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi settentrionali. Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra i 22 e 24 gradi, massime tra 33 e 37.

Mercoledì 31 luglio 2024

Sereno o poco nuvoloso la mattina per transito di velature; nel pomeriggio nuvolosità a tratti più compatta, specie sui rilievi, ma in attenuazione in serata. Rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi; fenomeni in transito da ovest verso est, non è escluso l'occasionale interessamento anche delle zone di pianura. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno ai 23 gradi , massime intorno ai 36.

Giovedì 1 agosto 2024

Sereno o poco nuvoloso la mattina, dal primo pomeriggio nuvolosità in aumento per transito di velature compatte e per formazione di addensamenti pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni possibili deboli piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento.

Venerdì 2 agosto 2024

Tra poco nuvoloso e nuvoloso per transito di nuvolosità medio-alta e addensamenti, specie sui rilievi, ove saranno più probabili rovesci o temporali, fenomeni in occasionale estensione alle pianure. Temperature minime stazionarie, massime in leggero calo. Ventilazione generalmente debole, con locali rinforzi.

Sabato 3 agosto