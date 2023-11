Previsioni meteo Lombardia, l’estate di San Martino si allunga ma attenti alla nebbia

Milano, 13 novembre 2023 - Bel tempo prevalente – secondo IlMeteo.it - e temperature in aumento, fino ai 25 gradi all'estremo Sud. Attese nebbie in Pianura Padana. La neve cadrà sui confini alpini di Valle d'Aosta e Alto Adige. Da venerdì 17 perturbazione più fredda al Centro-Sud con rovesci, temporali e neve sugli Appennini.

Previsioni meteo Lombardia

Secondo Arpa Lombardia “tra martedì sera e le prime ore di mercoledì mattina leggero peggioramento causato da una veloce ondulazione instabile in transito verso est. Il suo successivo allontanamento favorirà per mercoledì un generale rinforzo della ventilazione e per giovedì una blanda rimonta anticiclonica. Venerdì possibile nuova e veloce instabilità; sabato correnti nordoccidentali poco umide e stabili”.

Martedì 14 novembre 2023

Variabile con passaggi di nubi alte e stratificate, a tratti più compatte, specie in serata sui rilievi settentrionali. Addensamenti nelle ore notturne. Possibili precipitazioni deboli sui rilievi di confine, in serata possibili deboli anche sulle zone prealpine. Temperature minime e massime in aumento. In pianura minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 14 e 17. Possibili foschie o nebbia a banchi in pianura e nelle valli nelle ore fredde.

Mercoledì 15 novembre 2023

Variabile ed irregolare con addensamenti maggiori nelle prime ore, quindi poco nuvoloso con transito di velature; ampi spazi di sereno nel pomeriggio. Possibili precipitazioni deboli residue sui rilievi settentrionali in mattinata, successivamente poco probabili, salvo occasionale nevischio sui rilievi di confine. Temperature minime e massime in aumento in pianura, in calo in montagna. In pianura minime intorno a 7 gradi, massime intorno a 16. Possibili foschie o nebbia a banchi in pianura e nelle valli nella notte.

Giovedì 16 novembre 2023

Poco nuvoloso, con addensamenti maggiori nelle ore notturne e ripetuto transito di velature; ampi spazi di sereno nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo occasionale e debolissimo nevischio sui rilievi di confine.Temperature minime e massime in calo. Possibili foschie o nebbia, specie sulla pianura orientale nella notte.

Venerdì 17 novembre 2023

Aumento della nuvolosità in mattinata con possibili deboli precipitazioni sparse si rilievi settentrionali e sulle zone meridionali; condizioni più stabili in serata. Temperature minime in aumento, massime in leggero calo.

Sabato 18 novembre 2023

Poco o irregolarmente nuvoloso con transito di nuvolosità medio-alta e addensamenti nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti, salvo occasionale nevischio sui rilievi confinali. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in leggero calo.

Previsioni meteo Italia

Martedì 14 novembre:

Nord : Il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o addirittura pure coperto su molte regioni. Sono attese locali nebbie mattutine.

Mercoledì 15 novembre

Nord : Clima mite di giorno, la giornata avrà un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nevicate sui confini alto atesini.

Giovedì 16 novembre