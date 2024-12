Nuova neve in arrivo in Lombardia: ecco dove. Le previsioni meteo

Milano, 13 dicembre 2024 – Temperature sotto zero e (anche) neve: bisogna stringere i denti un paio di giorni, come è normale d’inverno, prima del ritorno del bel tempo, previsto per lunedì. Questo per una vecchia circolazione di bassa pressione sull'Europa Occidentale che riprende vigore progressivamente spostandosi verso l'Italia Meridionale e i Balcani tra venerdì e sabato, sfiorando la Lombardia che subirà un peggioramento molto modesto sulla Lombardia. Da lunedì, invece, è atteso un aumento della pressione e della stabilità, con condizioni ventilate nella fase di transizione tra i due regimi domenica.

In particolare, oggi venerdì 13 dicembre, il cielo è molto nuvoloso o addirittura coperto, con possibili deboli piovaschi o pioviggine sui settori meridionali della regione, con neve in Appennino sopra gli 800 metri. Vediamo come sarà il tempo nei prossimi giorni.

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto ovunque fino al mattino, poi schiarite diffuse a partire dalla pianura.

Precipitazioni: deboli sparse nella notte sui rileivi e pianura orientale. Limite neve intorno ai 1000 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra -2 e 4 ° C, massime tra 4 e 7 °C.

Zero termico: in risalita da 1000 - 1200 metri a 1600 - 1800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli o moderati settentrionali, in progressiva intensificazione nel corso della giornata.

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con velature, salvo nebbia in pianura nelle ore più fredde e addensamenti più consistenti sui rilievi di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno a 0 °C, massime attorno a 10 °C.

Zero termico: 1400 - 1600 metri, in rialzo dal pomeriggio fino a 2000 - 2400 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, con isolati rinforzi settentrionali sui settori occidentali nella prima metà della giornata; in montagna moderati o forti settentrionali, con evvetti favonici fino a quote collinari.

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con velature.

Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Zero termico: in risalita fino a 2800 - 3200 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli o moderati nord-occidentali.

Martedì cielo sereno o poco nuvoloso con nebbia in pianura nelle ore più fredde; mercoledì cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, e nebbioso in pianura con possibilità di persistenza della nebbia. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. Temperature in aumento martedì, stazionarie mercoledì.