Previsioni meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Lombardia?

L’ultima settimana di settembre è iniziata all’insegna di un caldo quasi estivo in Lombardia dopo l’ennesimo weekend folle che ha visto alternarsi nubifragi e sprazzi di sole e temperature gradevoli. Ma che clima ci aspetta nei prossimi giorni? Come dovremo vestirci? Sarà bene infilare l’ombrello nella borsa? I classici dubbi che accompagnano il cambio di stagione trovano risposte ancor meno certe con un meteo così “pazzo” mentre i primi raffreddori e tossi sembrano metterci in guardia. Per orientarci meglio proviamo allora a chiedere un aiuto a chi di previsioni meteorologiche si intende, come il Centro Geofisico Prealpino.

Lunedì 25 settembre: cielo sereno o poco nuvoloso per presenza di qualche nuvola isolata in giornata. Asciutto. Mite durante il giorno con temperature massime in lieve aumento. Fresco la notte e all’alba.

Temperature: minime 8/11°, massime 23/26°

Martedì 26 settembre: generalmente sereno al mattino e nel pomeriggio. Passaggio di nubi alte in serata. Asciutto. Temperature in lieve aumento.

Temperature: minime 9/12°; massime 23/26°

Mercoledì 27 settembre: soleggiato. Foschia e qualche banco di nebbia nelle ore più fredde. Asciutto. Temperature senza variazioni.

Temperature: massime 24/27°, minime 9/12°