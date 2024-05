Meteo in Lombardia 23 e 24 maggio, in arrivo temporali: rischio grandine e acquazzoni improvvisi

Dopo il violento nubifragio che ha colpito Milano e una settimana che ha visto un susseguirsi di allerte meteo in tutta la Lombardia, nei prossimi giorni si prevede anche un tempo instabile, con temporali improvvisi – e possibili grandinate – inframezzati da brevi finestre di sole. Il maltempo potrebbe persistere fino a sabato 25 maggio.

Bassa pressione sull’Europa

La ragione del maltempo è la profonda area di bassa pressione che permane sull’Europa Occidentale “in continua rigenerazione – spiega l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) – grazie a correnti umide e instabili di origine atlantica”.

Di conseguenza, “il tempo è previsto inaffidabile sulla Lombardia anche nei prossimi giorni, per piogge che si ripresenteranno sia mercoledì 22 che giovedì 23 anche a carattere temporalesco. Un probabile miglioramento è atteso per la giornata di sabato 25, quando anche le temperature torneranno a salire fino a portarsi su valori normali per il periodo”.

Previsioni meteo per giovedì 23 maggio

Secondo gli esperti dell’Arpa, per giovedì si attende un cielo in prevalenza da nuvoloso a molto nuvoloso, con possibili schiarite nella seconda parte del giorno. Sono molto probabili piogge su molti settori della Lombardia, “localmente anche a carattere di rovescio e temporale”, con neve oltre i 2.200 metri. Temperature comprese tra 13 e 20 gradi Celsius.

Previsioni meteo per venerdì 24 maggio

Per venerdì l’Arpa prevede “condizioni di spiccata variabilità, annuvolamenti più diffusi e importanti sono attesi nella seconda parte del giorno”. Precipitazione probabili a carattere sparso sui rilievi, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla pianura evoluzione incerta, precipitazioni maggiormente probabili dal pomeriggio.